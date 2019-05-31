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Наталья Могилевская вспомнила времена, когда была блондинкой

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Исполнительница опубликовала архивные фотографии.
Наталья Могилевская вспомнила времена, когда была блондинкой
Наталья Могилевская вспомнила времена, когда была блондинкой
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская решила показать подписчикам снимки, на которых она светловолосая.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько архивных кадров с фотосессий, на которых позирует со светлым цветом волос.

В подписи к фотографиям певица поздравила всех блондинок с их днем, который отмечается в последний день весны, 31 мая. Также Наталья поинтересовалась у своих фанов, какие анекдоты про блондинок они знают.

“Всех блондинок с профессиональным праздником. Девочки, берегите свои светлые головы и радуйте всех своей красотой. P. S. А у кого какой любимый анекдот про блондинок? Пишите в комментариях, улыбнемся вместе)“, - написала Могилевская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех блондинок с профессиональным праздником 👑 Девочки, берегите свои светлые головы и радуйте всех своей красотой 😉 P. S. А у кого какой любимый анекдот про блондинок? Пишите в комментариях, улыбнемся вместе ) #деньблондинок #могилевская #могилевська #натальямогилевская #язавелась #ятанцевала #31мая #международныйденьблондинок #юмор #smile

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Поклонники принялись активно комментировать архивные фото звезды, а также делиться любимыми анекдотами.

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“Дякую за чудовe привітання ! І Вас вітаємо з чудовим святом ! Ви розумна, мудра, красуня блондинка!“, “Очень красивые фото“, “Блондинистый день. Ура) С праздником)“, “То чувство когда ты блондинка“, “Крутой образ!! Идёт и очень здорово“, “Наташа твои глаза подходят под твоё колье, такие же блестящие!“, “Куколка!“, - написали фаны Могилевской.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту.

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Теги: Наталья Могилевская, день блондинок
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
kvadex    31.05.2019, 18:53
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kvadex
ужас ))))))
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