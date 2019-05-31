Наталья Могилевская вспомнила времена, когда была блондинкой

Исполнительница опубликовала архивные фотографии.

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская решила показать подписчикам снимки, на которых она светловолосая.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько архивных кадров с фотосессий, на которых позирует со светлым цветом волос.

В подписи к фотографиям певица поздравила всех блондинок с их днем, который отмечается в последний день весны, 31 мая. Также Наталья поинтересовалась у своих фанов, какие анекдоты про блондинок они знают.

“Всех блондинок с профессиональным праздником. Девочки, берегите свои светлые головы и радуйте всех своей красотой. P. S. А у кого какой любимый анекдот про блондинок? Пишите в комментариях, улыбнемся вместе)“, - написала Могилевская.

Поклонники принялись активно комментировать архивные фото звезды, а также делиться любимыми анекдотами.

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“Дякую за чудовe привітання ! І Вас вітаємо з чудовим святом ! Ви розумна, мудра, красуня блондинка!“, “Очень красивые фото“, “Блондинистый день. Ура) С праздником)“, “То чувство когда ты блондинка“, “Крутой образ!! Идёт и очень здорово“, “Наташа твои глаза подходят под твоё колье, такие же блестящие!“, “Куколка!“, - написали фаны Могилевской.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту.