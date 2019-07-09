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"Слишком горячо": Тина Кароль засветила грудь в откровенном платье

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Певица Тина Кароль опубликовала очередное постельное фото.
"Слишком горячо": Тина Кароль засветила грудь в откровенном платье
"Слишком горячо": Тина Кароль засветила грудь в откровенном платье
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными кадрами с откровенных фотосессий.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала очередной постельный снимок. На черно-белом фото звезда позировала в черном платье из сетки с оголенными плечами и глубоким декольте. Откровенный наряд позволил подписчикам оценить формы певицы. 

В подписи к пикантному снимку Тина Кароль разместила лишь несколько хэштегов, а также отметила автора фотосессии - фотографа Анну Гончарову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Поклонники Кароль осыпали ее комплиментами, а также заявили, что снимки певицы с каждым разом становятся еще более откровенными.

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“Тина, такие твои откровения пугают и радуют одновременно“, “А платье, то все ниже и ниже“, “Ты такая тут нежная, прям как розочка или какой-то такой цветок“, “У меня с утра уже в привычку вошло обновлять каждую секунду ленту инстаграма, чтобы поскорее увидеть новую фоточку Тины. Аааааа, это шикарно“, “Такая красива, хрупкая“, “Прекрасное фото, а нём какая- то тайна...“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль засветила стройные ноги на пляжном фото.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona.bigmir.net

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