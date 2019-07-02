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Соблазнительная Тина Кароль засветила стройные ноги на пляжном фото

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Певица Тина Кароль поделилась в соцсети откровенным кадром.
Соблазнительная Тина Кароль засветила стройные ноги на пляжном фото
Соблазнительная Тина Кароль засветила стройные ноги на пляжном фото
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль порадовала фанов очередным откровенным снимком в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала пикантное фото, на котором продемонстрировала стройные ножки и подтянутые ягодицы. На свежем снимке Тина позирует на лежаке в черном боди.

В описании к горячему кадру Кароль добавила лишь несколько хэштегов, а также отметила автора снимка - фотографа Алину Симоненко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Подписчики певицы засыпали ее новую публикацию комплиментами в комментариях.

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“Тииииннннааааа, что ты творишь? Это слишком сексуально. Аж жарко стало“, “Королева всех Богинь“, “Невыносимо прекрасна...“, “Это невероятное фото“, “Какие ножки“, “Навіть описати не можу“, “Какой изгиб бедра“, - написали фаны Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась достижениями своего сына.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona.bigmir.net

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