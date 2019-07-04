Певица Тина Кароль показала еще один кадр с пляжной фотосессии.

В топе и коротких шортах: Тина Кароль похвасталась стройной фигурой instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль в очередной раз взбудоражила Сеть горячей фотосессией.

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На днях на своей странице в Instagram певица пляжное фото, на котором продемонстрировала идеальную фигуру.

На свежем кадре 34-летняя звезда запечатлена в белом наряде возле деревянных перил. Тина появилась на снимке в очень коротких шортах и топе с длинными рукавами. Пикантный образ Кароль дополнила белыми туфлями.

Автором соблазнительной фотосессии выступила фотограф Алина Симоненко. Известно, что съемки проходили в Лос-Анджелесе, США.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась достижениями своего сына.