Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нереальная: Тина Кароль восхитила сеть алым луком

Комментариев: 0
Певица опубликовала новое фото в Instagram.
Нереальная: Тина Кароль восхитила сеть алым луком
Нереальная: Тина Кароль восхитила сеть алым луком
instagram.com/tina_karol/

Читай также: Никита Добрынин показал откровенное фото Дарьи Квитковой

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно похвасталась стройной фигурой в коротком топе и шортах, на этот раз удивила сеть роскошным образом. В своем Инстаграм Тина запостила кадр с новой фотосессии, где предстает в полностью красном луке.

На снимке Кароль позирует в облегающем фигуру платье с массивной фурнитурой. Волосы певицы уложены легкой волной.

Фолловеры артистки, как всегда, с восторгом отреагировали на публикацию своей любимицы. "Нереальная!", "Тина на высоте", "Божественно прекрасна", "Какая фигура", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, что ранее Тина Кароль покорила фанов соблазнительными пляжными фото.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, певица, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь