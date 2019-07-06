Нереальная: Тина Кароль восхитила сеть алым луком

Певица опубликовала новое фото в Instagram.

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Украинская певица Тина Кароль, которая недавно похвасталась стройной фигурой в коротком топе и шортах, на этот раз удивила сеть роскошным образом. В своем Инстаграм Тина запостила кадр с новой фотосессии, где предстает в полностью красном луке.

На снимке Кароль позирует в облегающем фигуру платье с массивной фурнитурой. Волосы певицы уложены легкой волной.

Фолловеры артистки, как всегда, с восторгом отреагировали на публикацию своей любимицы. "Нереальная!", "Тина на высоте", "Божественно прекрасна", "Какая фигура", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, что ранее Тина Кароль покорила фанов соблазнительными пляжными фото.