"Дикая, как пантера": Тина Кароль покорила Сеть дерзким фото

Певица Тина Кароль похвасталась стильным нарядом.

Известная украинская исполнительница Тина Кароль в очередной раз взбудоражила Сеть свежей фотосессией.

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На своей странице в Instagram певица разместила новое фото, на котором продемонстрировала стильный образ. На свежем кадре 34-летняя звезда запечатлена в коротком бежевом топе, длинной юбке с анималистическим принтом и в белых кроссовках. Горячий образ Кароль дополнила серьгами и кольцами.

Автором соблазнительного фото стала фотограф Алина Симоненко. Снимок был сделан на фоне металлического фургона.

Поклонникам понравился новый образ Кароль. Многие сравнили певицу с дикой кошкой.

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“Какой прикид, давай в нем 20 на концерт“, “Абсолютно другая!!! Но так же прекрасна!!!“, “Мама кошка“, “Тина, что ты творишь, нельзя быть такой шикарной“, “Дикая, как пантера“, “Сексуальная, опасная“, “Тигрица“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась достижениями своего сына.