Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Дикая, как пантера": Тина Кароль покорила Сеть дерзким фото

Комментариев: 0
Певица Тина Кароль похвасталась стильным нарядом.
"Дикая, как пантера": Тина Кароль покорила Сеть дерзким фото
"Дикая, как пантера": Тина Кароль покорила Сеть дерзким фото
instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница Тина Кароль в очередной раз взбудоражила Сеть свежей фотосессией.

Читай также: В топе и коротких шортах: Тина Кароль похвасталась стройной фигурой

На своей странице в Instagram певица разместила новое фото, на котором продемонстрировала  стильный образ. На свежем кадре 34-летняя звезда запечатлена в коротком бежевом топе, длинной юбке с  анималистическим принтом и в белых кроссовках. Горячий образ Кароль дополнила серьгами и кольцами.

Автором соблазнительного фото стала фотограф Алина Симоненко. Снимок был сделан на фоне металлического фургона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Поклонникам понравился новый образ Кароль. Многие сравнили певицу с дикой кошкой.

Читай также: Нереальная: Тина Кароль восхитила сеть алым луком

“Какой прикид, давай в нем 20 на концерт“, “Абсолютно другая!!! Но так же прекрасна!!!“, “Мама кошка“, “Тина, что ты творишь, нельзя быть такой шикарной“, “Дикая, как пантера“, “Сексуальная, опасная“, “Тигрица“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась достижениями своего сына.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь