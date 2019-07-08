Даша Квиткова и Никита Добрынин очаровали Сеть снимками из Парижа

Главный герой шоу "Холостяк-9" и его избранница отправились в романтическое путешествие.

Главный герой 9 сезона романтического шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и победительница проекта летняя Даша Квиткова впервые после финала отправились в совместное путешествие в Париж.

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На своих страницах в Instagram Даша и Никита уже поделились с подписчиками первыми фото с отдыха. Так, Добрынин опубликовал снимок и видео, на которых он и его возлюбленная позируют на фоне Эйфелевой башни. К романтическим кадрам ведущий добавил трогательное признание в любви. Добрынин отметил, что встреча с Квитковой была самым главным событием года.

“Самым главным событием этого года стал вовсе не проект Холостяк, а то что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны“, - написал Никита.

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Победительница “Холостяка“ также разместила в своем аккаунте романтическое видео. В ролике можно увидеть, как влюбленные целуются на балконе.

“Вдохновились сериалом “Секс и город“ и записали свою версию“, - подписала видео Даша Квиткова.

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру.