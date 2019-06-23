"Стильно и по-домашнему": Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру

Победительница "Холостяка-9" Дария Квиткова рассказала об обустройстве нового жилья.

Главный герой 9 сезона романтического шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова часто радуют фанов новыми фото и интересными подробностями с совместной жизни.

Читай также: “Холостяк Украина“: Как сложилась личная жизнь главных героев шоу

Так, недавно на своей странице в Instagram Квиткова рассказала об обустройстве их квартиры. Девушка призналась, что вместе с Никитой полтора месяца жила в пустой квартире. И только недавно они начали расставлять мебель.

“Полтора месяца мы жили в пустой квартире. Не было кухни, мы пользовались службами доставки и ели на коробке, представляя, что это наш стол. Пока мы ждали приезд нашей идеальной кровати, мы спали на матрасе. Пока не было холодильника, мы покупали продукты на один день или ехали в ближайшую кофейню. Сейчас мы обустраиваем нашу квартиру, обживаем и заполняем ее. Появилась кровать, шкафы, самый мягкий диван в мире, кухня, на которой мы готовим завтраки, душевая и любимый пушистый ковёр, на который мы заваливаемся и смотрим сериалы.“

Далее Дария похвасталась вчерашними покупками для квартиры. Звезда опубликовала целую серию ярких снимков уютного дома.

“Вчера поехали в Батлерс и вынесли оттуда 7 пакетов ништяков для дома. Очень много мягких подушек, которые раскидали по подоконникам. Море красивой посуды, стаканов, салатниц, графины, баночек под крупы и тд. Никите очень понравилась декоративная голова Будды, которую мы тоже забрали с собой. Дальше были полотенца и пушистый ковер для ванны. Самой большой покупкой стала напольная лампа, выглядит, как прожектор. Долго думали нужна ли нам такая, но не прогадали, скажите? В карусели распаковка всего, что мы смогли забрать с собой. Очень горжусь нами. С каждым днем наш дом все уютней, а нам хочется возвращаться в него еще больше“, - эмоционально написала Дария Квиткова.

Подписчики победительницы “Холостяка“ оставили множество отзывов о новом жилье пары.

Читай также: Победительница “Холостяка-9“ похвасталась похудевшим телом

“Очень круто, стильно и по-домашнему“, “Стильно, умнички! спасибо, что делишься с нами)“, “Стильно, уютно и со вкусом. Счастья Вам в Вашем доме!!!“, “Действительно очень уютно, а главное, чувствуется,что в доме царит любовь“, “Ну дуже класні, це так класно ходити і вибирати все разом, ділитися всім, ви молодці, в таких стосунках скучно не буде ніколи“, “Дашенька, вы с Никитой офигенные молодцы. Всё так уютно и современно. Цветовая гамма в интерьере мне очень нравится.“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова похвастались фото с отдыха.