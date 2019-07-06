Победительница "Холостяка" рассказала о первом путешествии с Добрыниным

Дария Квиткова похвасталась романтическим подарком от Никиты Добрынина.

Победительница 9 сезона реалити-шоу “Холостяк“ Дария Квиткова поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда рассказала, какой подарок ей преподнес Никита Добрынин.

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На своей странице в Instagram девушка рассказала, что вместе с возлюбленным отправится в небольшое путешествие в Париж, Франция. Она призналась, что это будет первая их поездка в качестве пары.

Квиткова рассказала, что до окончания показа шоу на СТБ, она и Никита уже ездили на совместный отдых, но им приходилось заходить в аэропорт с разницей в 20 минут и сидеть в разных углах аэропорта и на разных концах самолета.

К интересному посту Дария добавила фото из их первой поездки за границу. Снимок был сделан в Греции.

“Это фото было сделано в Греции, когда мы с друзьями улетели на выходные. А завтра будет наше первое путешествие, когда нам не нужно будет заходить в аэропорт с разницей в 20 минут, когда не нужны будут кепки и очки, когда мы перестанем сидеть в разных углах аэропорта и на разных концах самолета. Никита сделал сюрприз и мы улетаем в Париж“, - написала Дария Квиткова.

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру.