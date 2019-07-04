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Экс-"Холостяк" Никита Добрынин показал постельное фото с любимой

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Участник "Холостяка-9" Никита Добрынин опубликовал в соцсети пикантное фото.
Экс-"Холостяк" Никита Добрынин показал постельное фото с любимой
Экс-"Холостяк" Никита Добрынин показал постельное фото с любимой
instagram.com/nikitadobrynin

Главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова продолжают удивлять своих фанов различными провокационными кадрами.

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Так, недавно Квиткова опубликовала в Instagram-Stories фото, на котором она запечатлена в пышном свадебном платье. А теперь Никита решил взорвать Сеть не менее интересным снимком.

На своей странице в Instagram известный ведущий разместил постельное фото. На ссоблазнительном кадре экс-“Холостяк“ позирует обнаженным на кровати, а его возлюбленная держит егоза руку.

В подписи к пикантному снимку Добрынин рассказал фанам, как поменялись  его привычки, после того, как он начал жить с Дашой.

“Ещё во время проекта мы с Дашей рассуждали на тему, кто из нас “сова“, а кто “жаворонок“. Помните? Но я считаю, все это легко меняется, когда вы начинаете жить вместе. Сейчас можем и до обеда проваляться в постели, а порою и в семь утра проснуться, чтоб скорее приготовить завтрак“, - написал Никита Добрынин.

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру.

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Теги: Никита Добрынин, Дария Квиткова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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