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Победительница "Холостяка-9" заинтриговала снимком в свадебном платье

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Избранница Никиты Добрынина, Дария Квиткова похвасталась свадебным нарядом.
Победительница "Холостяка-9" заинтриговала снимком в свадебном платье
Победительница "Холостяка-9" заинтриговала снимком в свадебном платье
instagram.com/kvittkova

Победительница 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Дария Квиткова удивила подписчиков в соцсети новой публикацией.

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Сегодня, 4 июля, в своем Instagram девушка опубликовала свежий снимок в образе невесты. Фото появилось в разделе Stories. На кадре Квиткова запечатлена в пышном свадебном платье.

Отметим, что Дария и Никита не впервые публикуют в соцсети фото, на которых позируют в белоснежных нарядах, чем подогревают слухи о своей свадьбе.

“Почему я в свадебном платье?“ - подписала новое фото Дария.

Instagram Даши Квитковой
Instagram Даши Квитковой
Скриншот

Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру.

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Теги: Дария Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: ivona.bigmir.net

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