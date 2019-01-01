Победительница "Холостяка-9" заинтриговала снимком в свадебном платье
Избранница Никиты Добрынина, Дария Квиткова похвасталась свадебным нарядом.
Победительница 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Дария Квиткова удивила подписчиков в соцсети новой публикацией.
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Сегодня, 4 июля, в своем Instagram девушка опубликовала свежий снимок в образе невесты. Фото появилось в разделе Stories. На кадре Квиткова запечатлена в пышном свадебном платье.
Отметим, что Дария и Никита не впервые публикуют в соцсети фото, на которых позируют в белоснежных нарядах, чем подогревают слухи о своей свадьбе.
“Почему я в свадебном платье?“ - подписала новое фото Дария.
Напомним, ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свою квартиру.
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