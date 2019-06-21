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Ани Лорак покорила Сеть фигурой в откровенном платье

Комментариев: 3
Артистка выставила соблазнительное фото в платье с открытой спиной.

Ани Лорак покорила Сеть фигурой в откровенном платье
Ани Лорак покорила Сеть фигурой в откровенном платье
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая недавно намекнула на роман с саунд-продюсером Егором Глебом, поделилась снимком в смелом наряде. В Инстаграм артистка выставила фото в облегающем платье с открытой спиной. Образ Лорак дополнили  высокая прическа, крупные серьги и босоножки на грубой танкетке. На фото артистка смотрится в зеркало.

Загляни в своё сердце - там ответы на все вопросы, - написала певица.

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Поклонники похвалили фото, подчеркнув, что у певицы снова очень хорошая фигура.

  • Вы ж мой эталон Ани!! Какая стать , какая грация!!)) ❤️🔥😍
  • Восхищаюсь вашей фигурой 😍🔥 Идеал женской красоты🤤
  • Какая же вы шикарная😍😍 Невероятная фигура, вы прекрасна😍🔥 Богиня!🙏
  • Доброе утро 🤤❤️ Ваша фигура 🔥 Вы великолепна 😍 Хорошего дня ❤️🙏🏻
  • ОГООООО,КАКАЯ ДАМА🔥
  • Вот это формы💪🔥🔥🔥 я понимаю!!!Фигура - мечта!!!😇😍😍😍,- написали в Сети.

 

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за короткие шорты.

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак
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Источник: IVONA) bigmir.net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  21.06.2019, 11:41
Оценка:  0
pусский
Хочу увидеть как из её пизды вытекает сперма ейного нового ёбaря и подрачить на это, бля!
антипомаран  (аноним)  21.06.2019, 11:25
Оценка:  0
антипомаран
лорак всегда была красивой.
гость  (аноним)  21.06.2019, 10:56
Оценка:  0
гость
"покорила"? Вы смеетесь?!!!
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