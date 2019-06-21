Ани Лорак покорила Сеть фигурой в откровенном платье
Артистка выставила соблазнительное фото в платье с открытой спиной.
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Певица Ани Лорак, которая недавно намекнула на роман с саунд-продюсером Егором Глебом, поделилась снимком в смелом наряде. В Инстаграм артистка выставила фото в облегающем платье с открытой спиной. Образ Лорак дополнили высокая прическа, крупные серьги и босоножки на грубой танкетке. На фото артистка смотрится в зеркало.
Загляни в своё сердце - там ответы на все вопросы, - написала певица.
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Поклонники похвалили фото, подчеркнув, что у певицы снова очень хорошая фигура.
- Вы ж мой эталон Ани!! Какая стать , какая грация!!)) ❤️🔥😍
- Восхищаюсь вашей фигурой 😍🔥 Идеал женской красоты🤤
- Какая же вы шикарная😍😍 Невероятная фигура, вы прекрасна😍🔥 Богиня!🙏
- Доброе утро 🤤❤️ Ваша фигура 🔥 Вы великолепна 😍 Хорошего дня ❤️🙏🏻
- ОГООООО,КАКАЯ ДАМА🔥
- Вот это формы💪🔥🔥🔥 я понимаю!!!Фигура - мечта!!!😇😍😍😍,- написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за короткие шорты.
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