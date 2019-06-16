Ани Лорак раскритиковали в Сети из-за коротких шорт

Подписчики Ани Лорак раскритиковали новый образ звезды.

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Популярная украинская исполнительница Ани Лорак удивила поклонников выбором нового наряда.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала яркий кадр, на котором позировала в черном топе и коротких джинсовых шортах.

“#явлюбви“, - лаконично подписала фото Ани Лорак.

Многие подписчики певицы раскритиковали ее стиль в комментариях под фото.

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“Она что, через забор перелазила? Что с шортами?“, “Боже, что это? Как можно такое одеть?“, “Ну и вид драной кошки“, “Такая красотка была.... сколько пластики (( все на Майкла Джексона становятся похожи, жаль то как....“, “Не надо бы так одеваться никому, а Вам в особенности“, “заметно стиль в стиле ухажера)))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ани Лорак подтвердила свой новый роман.