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Ани Лорак раскритиковали в Сети из-за коротких шорт

Комментариев: 1
Подписчики Ани Лорак раскритиковали новый образ звезды.
Ани Лорак раскритиковали в Сети из-за коротких шорт
Ани Лорак раскритиковали в Сети из-за коротких шорт
instagram.com/anilorak

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Популярная украинская исполнительница Ани Лорак удивила поклонников выбором нового наряда. 

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала яркий кадр, на котором позировала в черном топе и коротких джинсовых шортах. 

“#явлюбви“, - лаконично подписала фото Ани Лорак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#явлюбви

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Многие подписчики певицы раскритиковали ее стиль в комментариях под фото.

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“Она что, через забор перелазила? Что с шортами?“, “Боже, что это? Как можно такое одеть?“, “Ну и вид драной кошки“, “Такая красотка была.... сколько пластики (( все на Майкла Джексона становятся похожи, жаль то как....“, “Не надо бы так одеваться никому, а Вам в особенности“, “заметно стиль в стиле ухажера)))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ани Лорак подтвердила свой новый роман.

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Теги: Ани Лорак
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.06.2019, 16:47
Оценка:  0
pусский
Это она от Егора Глеба чудом вырвалась, у них был грубый секас новобрачных!
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