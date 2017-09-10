Айрис Лоу продемонстрировала достоинства своей фигуры.

18-летняя дочка Джуда Лоу засветила идеальную фигуру в мини-бикини instagram.com/lirisaw

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Дочка голливудского красавца, который недавно сочетался браком - Джуда Лоу продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике. 18-летняя Айрис Лоу добавила в инстаграм снимок в розовом мини-бикини в мелкий белый горошек. Девушка живет в Лондоне и строит успешную карьеру модели. Она родилась в браке Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост.

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Карьера Айрис стремительно идет в гору, она является лицом Burberry Beauty, Амбассадор Coach и активно сотрудничает с брендами Tiffany & Co и Cartier.

Стоит отметить, что Айрис является одной из трех детей, родившихся в браке Лоу и Фрост. У девушки есть два родных брата: 22-летний Рафферти и 16-летний Руди. Также у Джуда Лоу есть еще две внебрачные дочери - 9-летняя София от модели Саманты Берк и 4-летняя Ада от певицы Кэтрин Хардинг. Однако близкие отношения он поддерживает только со старшими детьми от первого брака.

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