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18-летняя дочка Джуда Лоу засветила идеальную фигуру в мини-бикини

Комментариев: 2
Айрис Лоу продемонстрировала достоинства своей фигуры.

18-летняя дочка Джуда Лоу засветила идеальную фигуру в мини-бикини
18-летняя дочка Джуда Лоу засветила идеальную фигуру в мини-бикини
instagram.com/lirisaw

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Дочка голливудского красавца, который недавно сочетался браком - Джуда Лоу продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике. 18-летняя Айрис Лоу добавила в инстаграм снимок в розовом мини-бикини в мелкий белый горошек. Девушка живет в Лондоне и строит успешную карьеру модели. Она родилась в браке Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woooowaaaaooowowowoooooo

Публикация от Iris Law (@lirisaw)

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Карьера Айрис стремительно идет в гору, она является лицом Burberry Beauty, Амбассадор Coach и активно сотрудничает с брендами Tiffany & Co и Cartier.

Стоит отметить, что Айрис является одной из трех детей, родившихся в браке Лоу и Фрост. У девушки есть два родных брата: 22-летний Рафферти и 16-летний Руди. Также у Джуда Лоу есть еще две внебрачные дочери - 9-летняя София от модели Саманты Берк и 4-летняя Ада от певицы Кэтрин Хардинг. Однако близкие отношения он поддерживает только со старшими детьми от первого брака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@rudy_law_ happy birthday ❤️❤️ love you

Публикация от Iris Law (@lirisaw)

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер снялась абсолютно обнаженной.

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Теги: Джуд Лоу, дети звезд, модели
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Rikstal    20.06.2019, 15:54
Оценка:  0
Rikstal
для Англии сойдет!
Krekk    20.06.2019, 15:35
Оценка:  0
Krekk
ну бедра зачетные, можно брать!)
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