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Эпатажная Alyona Alyona засветилась в купальнике на пляже Барселоны

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Рэперша надела розовый купальник с необычным принтом.

Эпатажная Alyona Alyona засветилась в купальнике на пляже Барселоны
Эпатажная Alyona Alyona засветилась в купальнике на пляже Барселоны
instagram.com/alyona.alyona.official

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Эпатажная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, отыграв сольный концерт в киевском “Зеленом театре“, отправилась на заслуженный отдых к морю. Фото из Барселоны артистка добавила в Инста-сторис.

В кадре -  Alyona Alyona выходит из моря в ярко-розовом сдельном купальнике с принтом “губки“.

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Также артистка добавила в Сториз коротенькое веселое видео из автосалона. На камеру Alyona Alyona говорит, что для больших девушек отлично подойдет большая машина, показывая в кадре аккуратную женскую модель авто.

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Ранее мы писали, что 18-летняя дочка Джуда Лоу засветила фигуру в купальнике.

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Теги: alyona alyona, фото в купальниках
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Источник: IVONA bigmir)net

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