Эпатажная Alyona Alyona засветилась в купальнике на пляже Барселоны
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Эпатажная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, отыграв сольный концерт в киевском “Зеленом театре“, отправилась на заслуженный отдых к морю. Фото из Барселоны артистка добавила в Инста-сторис.
В кадре - Alyona Alyona выходит из моря в ярко-розовом сдельном купальнике с принтом “губки“.
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Также артистка добавила в Сториз коротенькое веселое видео из автосалона. На камеру Alyona Alyona говорит, что для больших девушек отлично подойдет большая машина, показывая в кадре аккуратную женскую модель авто.
Ранее мы писали, что 18-летняя дочка Джуда Лоу засветила фигуру в купальнике.
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