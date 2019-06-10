Певица отметили, что ее экс-супруг гулящий .

TAYANNA рассказала неловкую правду о новом любовнике Лорак instagram.com/anilorak/

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Недавно певица Ани Лорак намекнула фанатам на бурный роман с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом - бывшим мужем коллеги по цеху - украинской исполнительницы TAYANNY. После романтических фото пары в соцсетях - у подписчиков практически не осталось сомнений в том, что Лорак оправилась от развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - и снова окунулась в мир любви и романтики. Однако на днях выяснились "неловкие" подробности о характере и манере поведения нового избранника Лорак. Его экс-супруга Татьяна Решетняк в интервью Славе Демину прямым текстом заявила, что Егор Глеб, с которым они были женаты три года и имеют общего сына - гулящий и не единожды ей изменял.

Мой бывший муж, который является отцом для моего сына, был юхуу (гулящим мужем - ред.). Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами “Боже, это мой сын, я его обожаю, это мой Вселенная“, а через два дня снова, как волна, исчезает. И потом приходит через полгода“, - заявила певица.

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Кроме того, по словам артистки, муж часто приходил домой в нетрезвом состоянии и на нем были следы женской помады. Певица также отметила, что этот сложный брак ее закалил и помог изменить отношение к другим мужчинам.

Говоря об их общем ребенке, Татьяна отметила, что хочет, чтобы рядом с сыном все время был отец, но сейчас Даниэль воспринимает только ее, а о своем биологическом отце почти не вспоминает. Однако Татьяна не злится на экс-супруга.

Сейчас нечего обвинять человека, у него жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущение отцовства, поэтому он так живет, - добавила TAYANNA.

Стоит отметить, что ранее Татьяна Решетняк писала песни для Ани Лорак, когда была участницей группы “Горячий шоколад“. TAYANNA прокомментировала роман ее бывшего мужа с Лорак, сказав, что их отношения ее не смущают. Кроме того, на странице Ани Лорак в Инстаграм Татьяна пожелала паре любви и счастья.

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Отметим, что отношения с Егором - первый "официальный" роман Лорак после развода с мужем. Долгое время в Сети ходили слухи о ее романе с певцом Сергеем Лазаревым. Однако, некоторые фанаты не верят в новый роман Лорак с Глебом. Они предполагают, Лорак сейчас сотрудничает с компанией Black Star.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за короткие шорты.