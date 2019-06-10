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TAYANNA рассказала неловкую правду о новом любовнике Лорак

Комментариев: 2
Певица отметили, что ее экс-супруг гулящий .

TAYANNA рассказала неловкую правду о новом любовнике Лорак
TAYANNA рассказала неловкую правду о новом любовнике Лорак
instagram.com/anilorak/

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Недавно певица Ани Лорак намекнула фанатам на бурный роман с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом - бывшим мужем коллеги по цеху - украинской исполнительницы TAYANNY. После романтических фото пары в соцсетях - у подписчиков практически не осталось сомнений в том, что Лорак оправилась от развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - и снова окунулась в мир любви и романтики. Однако на днях выяснились "неловкие" подробности о характере и манере поведения нового избранника Лорак. Его экс-супруга Татьяна Решетняк в интервью Славе Демину прямым текстом заявила, что Егор Глеб, с которым они были женаты три года и имеют общего сына - гулящий и не единожды ей изменял.

Мой бывший муж, который является отцом для моего сына, был юхуу (гулящим мужем - ред.). Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами “Боже, это мой сын, я его обожаю, это мой Вселенная“, а через два дня снова, как волна, исчезает. И потом приходит через полгода“, - заявила певица.

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Кроме того, по словам артистки, муж часто приходил домой в нетрезвом состоянии и на нем были следы женской помады. Певица также отметила, что этот сложный брак ее закалил и помог изменить отношение к другим мужчинам.

Говоря об их общем ребенке, Татьяна отметила, что хочет, чтобы рядом с сыном все время был отец, но сейчас Даниэль воспринимает только ее, а о своем биологическом отце почти не вспоминает. Однако Татьяна не злится на экс-супруга.

Сейчас нечего обвинять человека, у него жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущение отцовства, поэтому он так живет, - добавила TAYANNA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю його дуже ❤️❤️❤️

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Стоит отметить, что ранее Татьяна Решетняк писала песни для Ани Лорак, когда была участницей группы “Горячий шоколад“. TAYANNA прокомментировала роман ее бывшего мужа с Лорак, сказав, что их отношения ее не смущают. Кроме того, на странице Ани Лорак в Инстаграм Татьяна пожелала паре любви и счастья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброго, тёплого вечера! ✨

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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Отметим, что отношения с Егором - первый "официальный" роман Лорак после развода с мужем. Долгое время в Сети ходили слухи о ее романе с певцом Сергеем Лазаревым. Однако, некоторые фанаты не верят в новый роман Лорак с Глебом. Они предполагают, Лорак сейчас сотрудничает с компанией Black Star.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за короткие шорты.

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Теги: Ани Лорак, Егор Глеб, романы звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  20.06.2019, 12:47
Оценка:  0
pусский
Лорак, что ли, лучше? Вечно спермой обрызгана с головы до ног, а сама то пьяная, то сраная от неумеренного секса во все дыры, но ведь эти факты послужили зарождению их общей любви! Пусть теперь спокойно ебутся как опытные партнеры!
гость  (аноним)  20.06.2019, 12:11
Оценка:  0
гость
Надо спросить у дочки Лорак, нужен ли ей такой "папа"! О каких отношениях можно говорить, кроме любовных, у бабы 40-ка лет и парня - 26-ти лет, у которого уже 6-ти летний ребёнок? Я так вижу, что парень- ходок по престарелым дамам.
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