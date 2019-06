Лобода показала, как отдыхает в Греции и удивила неожиданным украшением

Читай также: Тина Кароль засветилась в наряде от культового бренда

Певица Светлана Лобода вслед за Анной Седоковой отправилась отдыхать на живописный греческий остров Миконос. Фото и видео с курорта артистка выкладывает в Инстаграм.

Так, звезда поделилась видео с пляжа - Светлана, эротично повиливая бедрами, ходит между лежаков и зонтиков.

Однако, гораздо большее внимание подписчиков привлек снимок пресса Лободы. Звезда заселфилась в зеркале так, чтобы в кадре оказались животик и грудь. На Лободе - черный бюстгальтер и необычные массивные украшения.

К снимку певица написала комментарий:

my new one (мой новый).