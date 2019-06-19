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Лобода показала, как отдыхает в Греции и удивила неожиданным украшением

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Звезда снялась в зеркале в бюстгальтере так, но не видно лица и оставила комментарий, который не поняли поклонники.

Лобода показала, как отдыхает в Греции и удивила неожиданным украшением
Лобода показала, как отдыхает в Греции и удивила неожиданным украшением
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода вслед за Анной Седоковой отправилась отдыхать на живописный греческий остров Миконос. Фото и видео с курорта артистка выкладывает в Инстаграм.

Так, звезда поделилась видео с пляжа - Светлана, эротично повиливая бедрами, ходит между лежаков и зонтиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светик ловит ритм💃 #summerholidays

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Однако, гораздо большее внимание подписчиков привлек снимок пресса Лободы. Звезда заселфилась в зеркале так, чтобы в кадре оказались животик и грудь. На Лободе - черный бюстгальтер и необычные массивные украшения. 

К снимку певица написала комментарий:

my new one (мой новый). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my new one

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики Лободы пошутили по поводу "нового пресса", а некоторые предположили, что у звезды новый iPhone. Также фолловеры отметили, что на шее у Ло - “золотой зуб как у Маугли “.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода стала жертвой троллинга из-за нелепого наряда.

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Теги: звезды шоу-бизнеса, фото, Лобода, певица, поклонники, Светлана Лобода
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Источник: ivona bigmir) net

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