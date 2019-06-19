Звезда снялась в зеркале в бюстгальтере так, но не видно лица и оставила комментарий, который не поняли поклонники.

Лобода показала, как отдыхает в Греции и удивила неожиданным украшением instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода вслед за Анной Седоковой отправилась отдыхать на живописный греческий остров Миконос. Фото и видео с курорта артистка выкладывает в Инстаграм.

Так, звезда поделилась видео с пляжа - Светлана, эротично повиливая бедрами, ходит между лежаков и зонтиков.

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Однако, гораздо большее внимание подписчиков привлек снимок пресса Лободы. Звезда заселфилась в зеркале так, чтобы в кадре оказались животик и грудь. На Лободе - черный бюстгальтер и необычные массивные украшения.

К снимку певица написала комментарий:

my new one (мой новый).

Подписчики Лободы пошутили по поводу "нового пресса", а некоторые предположили, что у звезды новый iPhone. Также фолловеры отметили, что на шее у Ло - “золотой зуб как у Маугли “.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода стала жертвой троллинга из-за нелепого наряда.