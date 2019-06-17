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"Тарелка, тучка и качок": Яркий наряд Лободы затроллили в Сети

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Светлана Лобода выставила фото с вручения премии МУЗ-тв.

"Тарелка, тучка и качок": Яркий наряд Лободы затроллили в Сети
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода нарвалась на критику в Сети из-за необычного наряда. В Инстаграм артистка выставила фото в коротком серебристом платье с глубоким декольте и рукавами странной формы - в таком наряде Светлана на днях посетила российскую премию МУЗ-тв.


Победный ангел с крыльями Balmain - подписала Светлана.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Wining Angel with Balmain Wings🖤

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Однако поклонники Лободы не поддержали мнение артистки, что ее образ похож на ангела - Светлану затроллили, сравнив с Винни-Пухом, качком и даже тарелкой, которую вручали в качестве приза на МУЗ-тв.

  • Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь
  • Костюмчик из фильма пятый элемент)
  • как печенька с предсказаниями ⭐️✨
  • 5й элемент?
  • Ты похожа на ТАРЕЛКУ МУЗ ТВ! Прям знаешь куда идешь😂
  • Первый день после Тренажерки!!!😂😂😂
  • Далеко не улетайте!!! Мы волнуемся!!!
  • Образ напоминает пингвиненка🤗😍😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за короткие шорты.

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Теги: Светлана Лобода, наряды звезд
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