Светлана Лобода выставила фото с вручения премии МУЗ-тв.

"Тарелка, тучка и качок": Яркий наряд Лободы затроллили в Сети instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода нарвалась на критику в Сети из-за необычного наряда. В Инстаграм артистка выставила фото в коротком серебристом платье с глубоким декольте и рукавами странной формы - в таком наряде Светлана на днях посетила российскую премию МУЗ-тв.



Победный ангел с крыльями Balmain - подписала Светлана.



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Однако поклонники Лободы не поддержали мнение артистки, что ее образ похож на ангела - Светлану затроллили, сравнив с Винни-Пухом, качком и даже тарелкой, которую вручали в качестве приза на МУЗ-тв.

Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь

Костюмчик из фильма пятый элемент)

как печенька с предсказаниями ⭐️✨

5й элемент?

Ты похожа на ТАРЕЛКУ МУЗ ТВ! Прям знаешь куда идешь😂

Первый день после Тренажерки!!!😂😂😂

Далеко не улетайте!!! Мы волнуемся!!!

Образ напоминает пингвиненка🤗😍😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за короткие шорты.