"Когда уже в одежде будет": Анну Седокову раскритиковали из-за пляжного фото

Певица Анна Седокова показала в соцсети очередной кадр в купальнике.

Эпатажная украинская исполнительница Анна Седокова поделилась с поклонниками очередным откровенным кадром в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала новое пляжное фото. На свежем снимке артистка позирует в черном купальнике, лежа на шезлонге.

В подписи к провокационному кадру Седокова написала, что обожает свои песни. У ее плейлисте сейчас играют три новые композиции, на которые она хочет снять клипы. Также звезда рассказала, что совсем скоро состоится премьера видео на песню “Я же мать“, режиссером которого стал Алан Бадоев.

“Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много, тебе с небес говорят - Тише, тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни , на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такое Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу. И только что @alanbadoev прислал готовый клип на #яжемать и это пиздец. Правда. Извините , что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка“, - похвасталась Анна Седокова.

Новая публикация звезды собрала множество отзывов. Некоторые отметили, что Седокова покорила их своей красотой. Другие же раскритиковали слишком откровенное фото.

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“Анечка, ты как всегда прекрасней всех“, “Ослепительно выглядит!!! Верно!!!! Но фотки с голой жопой уже поднадоели!“, “Аня, правильно))) больше фоткай задницу с разных поз! Будет что внукам показать в старости“, Анна, что же ты творишь со мной, я скоро с ума сойду, как же ты безумно сексуальна и вдобавок, умна...“, “Не девушка, а богиня“, “фото просто убило мой дар речи, ах какая женщина“,“Когда уже в одежде будет фото?“, “Как надоели эти голые задницы))) только зайдёшь и одни ж…. Видимо лицо уже просто надоело снимать. Зачем выставлять такое“, “Ну уже, по-моему, все показала“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Седокова показала глубокое декольте, призвав заботиться о груди.