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"Срочно надеть штаны!": Седокову затроллили в Сети за фото в купальнике

Комментариев: 1
Певице посоветовали чаще выкладывать снимки в одежде.

"Срочно надеть штаны!": Седокову затроллили в Сети за фото в купальнике
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая проводит отдых на живописном греческом острове Миконос в Эгейском море, подразнила поклонников аппетитными формами в купальнике. Снимок в сером бикини артистка выставила в Инстаграм. На нем Анна сидит на коленках и соблазнительно трогает пальцем губу. Хулиганское настроение фото артистка подчеркнула вопросом к фолловерам:

Что бы такого плохого сегодня сделать ... - написала Анна.

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Подписчики с юмором отнеслись к вопросу Анны и посоветовали ей из “плохого“ - выложить фото в одежде. Также некоторые поклонники пошутили по поводу того, что можно наесться вредных блюд. Также фото Седоковой неизменно сопровождала критика - подписчики подчеркнули чрезмерное увлечение ботоксом, а самый внимательный фолловер даже упрекнул артистку за немытые ноги на фото.

  • Выложить фотку в одежде))))
  • Одеться например😂
  • Продолжать выкладывать такие фото) 🔥😍😍😍😍
  • Бургер слопать и заесть мороженым))
  • Пол помой, ноги грязные
  • Мать 3 детей не должна такие фото выкладывать, ей самой не стыдно
  • Штаны надеть 😜😜😜😂 - написали в Сети.

Скриншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так жарко тут 🔥

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ранее мы писали, что Анна Седокова выставила обнаженное фото.

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Теги: Анна Седокова, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.06.2019, 16:54
Оценка:  0
pусский
Срочно сними трусы! Покажи нам могучую пизду и аппетитную сраньку!
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