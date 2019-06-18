"Срочно надеть штаны!": Седокову затроллили в Сети за фото в купальнике
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Певица Анна Седокова, которая проводит отдых на живописном греческом острове Миконос в Эгейском море, подразнила поклонников аппетитными формами в купальнике. Снимок в сером бикини артистка выставила в Инстаграм. На нем Анна сидит на коленках и соблазнительно трогает пальцем губу. Хулиганское настроение фото артистка подчеркнула вопросом к фолловерам:
Что бы такого плохого сегодня сделать ... - написала Анна.
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Подписчики с юмором отнеслись к вопросу Анны и посоветовали ей из “плохого“ - выложить фото в одежде. Также некоторые поклонники пошутили по поводу того, что можно наесться вредных блюд. Также фото Седоковой неизменно сопровождала критика - подписчики подчеркнули чрезмерное увлечение ботоксом, а самый внимательный фолловер даже упрекнул артистку за немытые ноги на фото.
- Выложить фотку в одежде))))
- Одеться например😂
- Продолжать выкладывать такие фото) 🔥😍😍😍😍
- Бургер слопать и заесть мороженым))
- Пол помой, ноги грязные
- Мать 3 детей не должна такие фото выкладывать, ей самой не стыдно
- Штаны надеть 😜😜😜😂 - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова выставила обнаженное фото.
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