"Девочки, рожайте деток": Светлана Лобода обратилась к поклонницам

Певица Светлана Лобода поразила сходством с дочерью.

Скандальная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила фанов новой публикацией в соцсети.

Читай также: Купальники звезд: Самые модные купальники 2019 года

На своей странице в Instagram звезда решила показать, насколько ее старшая дочь Евангелина похожа не нее. Артистка опубликовала коллаж, на котором можно увидеть снимок 8-летней Евы и детский снимок самой Лободы.

В подписи к милым кадрам Светлана обратилась к своим подписчицам. Певица призвала девушек не отказываться от материнства так, как дети - это их продолжение.

“Слева моя дочь Ева, справа- я) Девочки, рожайте деток. Это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас“, - написала Лобода.

Многие поклонники звезды отметили что 8-летняя Евангелина является копией звездной мамы в детстве.

Читай также: “Обними меня!“: Лобода заинтриговала фото в дерзком образе

“На некоторых фотографиях Евочка просто ваша копия! Всего хорошего вашим малышкам“, “Евуся безумно похожа на вас“, “Рождение детей - пока единственная возможность жить вечно“, “Евочка – очарование. очень похожа на вас“, “Евочка просто принцесса! Вы так похожи) дай Бог чтобы у вас и ваших девчонок все было хорошо. ну а маленькая вы это такое милое чудо“, “Дети делают нашу жизнь краше))“, “Какие красивые. Евочка копия“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Лобода покорила Сеть снимком в ярком купальнике.