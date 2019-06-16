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"Девочки, рожайте деток": Светлана Лобода обратилась к поклонницам

Комментариев: 1
Певица Светлана Лобода поразила сходством с дочерью.
"Девочки, рожайте деток": Светлана Лобода обратилась к поклонницам
"Девочки, рожайте деток": Светлана Лобода обратилась к поклонницам
instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила фанов новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда решила показать, насколько ее старшая дочь Евангелина похожа не нее. Артистка опубликовала коллаж, на котором можно увидеть снимок 8-летней Евы и детский снимок самой Лободы.

В подписи к милым кадрам Светлана обратилась к своим подписчицам. Певица призвала девушек не отказываться от материнства так, как дети - это их продолжение.

“Слева моя дочь Ева, справа- я) Девочки, рожайте деток. Это ваше продолжение, это самое большое счастье.  Это то, что останется после вас“, - написала Лобода.

Многие поклонники звезды отметили что 8-летняя Евангелина является копией звездной мамы в детстве.

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“На некоторых фотографиях Евочка просто ваша копия!  Всего хорошего вашим малышкам“, “Евуся безумно похожа на вас“, “Рождение детей - пока единственная возможность жить вечно“, “Евочка – очарование. очень похожа на вас“, “Евочка просто принцесса! Вы так похожи) дай Бог чтобы у вас и ваших девчонок все было хорошо. ну а маленькая вы это такое милое чудо“, “Дети делают нашу жизнь краше))“, “Какие красивые. Евочка копия“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Лобода покорила Сеть снимком в ярком купальнике.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.06.2019, 11:48
Оценка:  0
гость
Не все украинки могут подставлять влагалища только европейским знаменитостям, могут только те, кого раньше называли валютными проститутками.
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