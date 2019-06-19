Украинская певица Тина Кароль позировала в платье от Yves Saint Laurent.

Тина Кароль засветилась в наряде от культового бренда instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница, тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль обожает публиковать в соцсети снимки в модных нарядах и хвастаться результатами различных фотосессий.

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Так, недавно на своей странице в Instagram артистка разместила архивную фотографию, на котором предстала в стильном платье.

Девушка запечатлена в роскошном отельном номере. Для фотосета Тина выбрала черное платье с белым воротником и принтом в виде нот от культового бренда Yves Saint Laurent. Свой образ Кароль дополнила бордовой помадой.

Поклонники певицы засыпали ее свежую публикацию комментариями.

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“Платье так подходит к тебе“, “Такая утонченная, похожа на идеальную учительницу сольфеджио или что-то в этом роде“, “Образ шик“, “Ааааааа. Невероятно красивая“, “Люблю эти фотки“, “Такая чувственная женщина!“, “Нереально крутая и красивая“, “Такой взгляд, я утонула“, “Неперевершена Тіна! Як завжди“, - написали фанаты Тины Кароль.

Напомним, ранее у Тины Кароль появилась собственная маска в Instagram.