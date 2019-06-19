"Просто нереальная": Надя Дорофеева восхитила дерзким образом

Певица Надя Дорофеева поделилась снимком, на котором позировала в наряде с нового клипа.

Солистка одной из самых популярных музыкальных групп Украины “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников соблазнительными снимками.

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Недавно певица опубликовала в Instagram кадр, на котором позирует в дерзком образе. На фото артистка запечатлена в боди с леопардовым принтом. На шее девушки тяжелая цепочка в виде замочка. Также к своему образу звезда добавила огромные серьги и яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

В подписи к снимку Надя напомнила поклонникам о нового клипа группы “Время и Стекло“ на песню “VISLOVO“, премьера которого состоялась 17 июня.

“А ты уже видел клип “VISLOVO“? “, - спросила Дорофеева у фанов.

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“Шикарная“, “Крутая девушка, крутая песня, крутая группа, что может быть лучше?“, “Не возможно оторвать глаза от этой фотографии, богиня красоты“, “Ты просто нереальная“, “Вы разорвали всех этим клипом! И надеюсь концерт VISLOVO порвёт весь мир!“, “Ты такая красивая“, “Ты отдельный вид искусства“, “Огонь“, - написали фаны Дорофеевой в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева похвасталась ретро-образом.