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"Слишком горячо!": Тина Кароль выставила постельное фото в белье

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Артистка позировала в эротичном комплекте.

"Слишком горячо!": Тина Кароль выставила постельное фото в белье
instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль не отстает от Насти Каменских, которая с самого утра порадовала поклонников откровенным “постельным“ снимком. Кароль также подразнила поклонников, однако, оставив некую интригу. Артистка выставила в Инстаграм фото в темном топе и шортиках, лежа на кровати. Она позирует лицом к камере и так приподнимается на руках, что откровенный вырез открывает взору пышную грудь Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Поклонники оставили множество восторженных комментариев к фото и отметили, что Кароль на нем необычайно соблазнительна.

  • Да , сейчас всей стране жарко🔥
  • Полегче, малышка🔥🔥🔥
  • Я ВДРУГ РЕЗКО ЗАХОТЕЛА ПОМЕНЯТЬ ПОЛ
  • И тут у меня упала челюсть 😮🔥
  • Wow😻❣️я тут чуть маршрутку не прозевала🤣😱💘💘огоооооонь🔥🔥💋💋💋❤️
  • У тебя манеры королевы, а тело Венеры😻
  • Ты что такие фотки выкладываешь😂 Нельзя же так
  • Слишком горячооооо😻, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль подразнила необычным образом.
 

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Теги: тина кароль, откровенные фото звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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