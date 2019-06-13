Артистка позировала в эротичном комплекте.

"Слишком горячо!": Тина Кароль выставила постельное фото в белье instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль не отстает от Насти Каменских, которая с самого утра порадовала поклонников откровенным “постельным“ снимком. Кароль также подразнила поклонников, однако, оставив некую интригу. Артистка выставила в Инстаграм фото в темном топе и шортиках, лежа на кровати. Она позирует лицом к камере и так приподнимается на руках, что откровенный вырез открывает взору пышную грудь Кароль.

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Поклонники оставили множество восторженных комментариев к фото и отметили, что Кароль на нем необычайно соблазнительна.

Да , сейчас всей стране жарко🔥

Полегче, малышка🔥🔥🔥

Я ВДРУГ РЕЗКО ЗАХОТЕЛА ПОМЕНЯТЬ ПОЛ

И тут у меня упала челюсть 😮🔥

Wow😻❣️я тут чуть маршрутку не прозевала🤣😱💘💘огоооооонь🔥🔥💋💋💋❤️

У тебя манеры королевы, а тело Венеры😻

Ты что такие фотки выкладываешь😂 Нельзя же так

Слишком горячооооо😻, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль подразнила необычным образом.

