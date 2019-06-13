"Слишком горячо!": Тина Кароль выставила постельное фото в белье
Артистка позировала в эротичном комплекте.
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Певица Тина Кароль не отстает от Насти Каменских, которая с самого утра порадовала поклонников откровенным “постельным“ снимком. Кароль также подразнила поклонников, однако, оставив некую интригу. Артистка выставила в Инстаграм фото в темном топе и шортиках, лежа на кровати. Она позирует лицом к камере и так приподнимается на руках, что откровенный вырез открывает взору пышную грудь Кароль.
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Поклонники оставили множество восторженных комментариев к фото и отметили, что Кароль на нем необычайно соблазнительна.
- Да , сейчас всей стране жарко🔥
- Полегче, малышка🔥🔥🔥
- Я ВДРУГ РЕЗКО ЗАХОТЕЛА ПОМЕНЯТЬ ПОЛ
- И тут у меня упала челюсть 😮🔥
- Wow😻❣️я тут чуть маршрутку не прозевала🤣😱💘💘огоооооонь🔥🔥💋💋💋❤️
- У тебя манеры королевы, а тело Венеры😻
- Ты что такие фотки выкладываешь😂 Нельзя же так
- Слишком горячооооо😻, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль подразнила необычным образом.
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