"Бомбическая": Ани Лорак в нижнем белье покорила Сеть
Артистка выставила соблазнительное фото.
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, порадовала поклонников снимком в откровенном образе. В Инстаграм артистка выставила постановочное фото, на котором сидит на фоне черной занавески, эротично забросив ногу на ногу. На певице - нежная кружевная рубашка, поверх которой наброшена шелковая блуза, дополнили образ босоножки с высоким каблуком.
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Фанаты пришли в восторг от фото и отметили, что Лорак не выглядит на свой возраст.
- Идеальность выглядит именно так!😍 Обожаю.этот образ!😍
- Вау😍Что за огонь🔥Вы безумно красивая❤️Хорошего вам вечера и настроения😘Люблю💞
- Ну нереальная просто😍😍😍😍😍Чекаємо хіт❤️🙏
- Боже, какая шикарная женщина 😻 ну и кто скажет, что ей 40?
- Какая красивая
- Очень красивая,сексапильная, бомбическая, нежная, загадочная, невероятная, замечательная - написали в Сети.
Ранее мы писали, что в Сеть просочились фото со свадьбы Сергея Лазарева.
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