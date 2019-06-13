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"Бомбическая": Ани Лорак в нижнем белье покорила Сеть

Комментариев: 1
Артистка выставила соблазнительное фото.

"Бомбическая": Ани Лорак в нижнем белье покорила Сеть
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, порадовала поклонников снимком в откровенном образе. В Инстаграм артистка выставила постановочное фото, на котором сидит на фоне черной занавески, эротично забросив ногу на ногу. На певице - нежная кружевная рубашка, поверх которой наброшена шелковая блуза, дополнили образ босоножки с высоким каблуком.

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Фанаты пришли в восторг от фото и отметили, что Лорак не выглядит на свой возраст.

  • Идеальность выглядит именно так!😍 Обожаю.этот образ!😍
  • Вау😍Что за огонь🔥Вы безумно красивая❤️Хорошего вам вечера и настроения😘Люблю💞
  • Ну нереальная просто😍😍😍😍😍Чекаємо хіт❤️🙏
  • Боже, какая шикарная женщина 😻 ну и кто скажет, что ей 40?
  • Какая красивая
  • Очень красивая,сексапильная, бомбическая, нежная, загадочная, невероятная, замечательная - написали в Сети.

Ранее мы писали, что в Сеть просочились фото со свадьбы Сергея Лазарева.

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.06.2019, 10:47
Оценка:  +1
гость
а почище табуретку она не нашла? у меня на таких штукатуры работают...
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