"Кто тут босс?": Тина Кароль удивила неожиданным образом
Певица выставила фото в облегающем комбинезоне .
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Украинская певица Тина Кароль, которая регулярно радует подписчиков в соцсетях стильными нарядами, а периодически - и откровенными образами, поразила фолловеров ярким фото. В Инстаграм артистка выставила снимок в облегающем черном комбинезоне. Кароль сидит на барном стуле с заброшенной на него ногой.
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Фолловеры пришли в восторг от такого “доминантного“ образа артистки и отметили, что у нее второй палец на ноге длиннее первого - и это может свидетельствовать о том, что Кароль любит командовать.
- Ну и хто тут BosS😂💛
- У Тины второй палец на ноге длиннее первого😅😇😍
- Львица тигрица, ррррр
- Как же тебе идет с короткими волосами😻😻😻
- Ввваааааауууу😍 Это что-то не реальное
- Тебе круто с такой прической😻 И вообще, эти фото цепляют очень, кайф♥️
- Вау😻 Необычный образ 😍 - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за откровенный образ.
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