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"Кто тут босс?": Тина Кароль удивила неожиданным образом

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Певица выставила фото в облегающем комбинезоне .

"Кто тут босс?": Тина Кароль удивила неожиданным образом
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая регулярно радует подписчиков в соцсетях стильными нарядами, а периодически - и откровенными образами, поразила фолловеров ярким фото. В Инстаграм артистка выставила снимок в облегающем черном комбинезоне. Кароль сидит на барном стуле с заброшенной на него ногой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Фолловеры пришли в восторг от такого “доминантного“ образа артистки и отметили, что у нее второй палец на ноге длиннее первого - и это может свидетельствовать о том, что Кароль любит командовать.

  • Ну и хто тут BosS😂💛
  • У Тины второй палец на ноге длиннее первого😅😇😍
  • Львица тигрица, ррррр
  • Как же тебе идет с короткими волосами😻😻😻
  • Ввваааааауууу😍 Это что-то не реальное 
  • Тебе круто с такой прической😻 И вообще, эти фото цепляют очень, кайф♥️
  • Вау😻 Необычный образ 😍 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за откровенный образ.
 

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Теги: Тина Кароль, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir) net

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беме  (аноним)  10.06.2019, 12:53
Оценка:  0
беме
вонючая жидовская писта !!
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