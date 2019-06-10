Певица выставила фото в облегающем комбинезоне .

"Кто тут босс?": Тина Кароль удивила неожиданным образом instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая регулярно радует подписчиков в соцсетях стильными нарядами, а периодически - и откровенными образами, поразила фолловеров ярким фото. В Инстаграм артистка выставила снимок в облегающем черном комбинезоне. Кароль сидит на барном стуле с заброшенной на него ногой.

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Фолловеры пришли в восторг от такого “доминантного“ образа артистки и отметили, что у нее второй палец на ноге длиннее первого - и это может свидетельствовать о том, что Кароль любит командовать.

Ну и хто тут BosS😂💛

У Тины второй палец на ноге длиннее первого😅😇😍

Львица тигрица, ррррр

Как же тебе идет с короткими волосами😻😻😻

Ввваааааауууу😍 Это что-то не реальное

Тебе круто с такой прической😻 И вообще, эти фото цепляют очень, кайф♥️

Вау😻 Необычный образ 😍 - написали в Сети.

​Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за откровенный образ.

