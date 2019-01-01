Артистка выпустила пикантный клип Cosmic Love.

В клипе Cosmic Love обнаженная Тина Кароль поправляла сползающую накидку instagram.com/tinakarol_fantina

Читай также: Тина Кароль и Олег Винник выступят на бесплатном концерте в Киеве

Одна из самых популярных украинских певиц - Тина Кароль - выпустила пикантный клип на англоязычную песню Cosmic Love. Песня является переводом прошлогоднего хита Кароль “Космические чувства“. Видеоработа, собственно, тоже является адаптацией черно-белого клипа на украинскую версию песни, но это не уменьшает ее “необычность“.

В кадре почти обнаженная Тина Кароль на протяжении всей песни сидит в кресле - которое омывает вода. Пышную грудь певицы прикрывает накидка, которая все время норовит сползти, а Кароль поправляет ее рукой. Образ Тина дополнила светлой широкополой шляпой. Клип получился нежным и невероятно сексуальным.

По замыслу режиссеров, Тина Кароль показала всю свою женскую нежность.

Мое одиночество – это мое вдохновение, – пояснила концепцию клипа сама Тина Кароль.

Ранее мы писали, что дерзкая Тина Кароль покорила Сеть.