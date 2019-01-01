Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В клипе Cosmic Love обнаженная Тина Кароль поправляла сползающую накидку

Комментариев: 0
Артистка выпустила пикантный клип Cosmic Love.

В клипе Cosmic Love обнаженная Тина Кароль поправляла сползающую накидку
В клипе Cosmic Love обнаженная Тина Кароль поправляла сползающую накидку
instagram.com/tinakarol_fantina

Читай также: Тина Кароль и Олег Винник выступят на бесплатном концерте в Киеве

Одна из самых популярных украинских певиц - Тина Кароль - выпустила пикантный клип на англоязычную песню Cosmic Love. Песня является переводом прошлогоднего хита Кароль “Космические чувства“.  Видеоработа, собственно, тоже является адаптацией черно-белого клипа на украинскую версию песни, но это не уменьшает ее “необычность“.

В кадре почти обнаженная Тина Кароль на протяжении всей песни сидит в кресле - которое омывает вода. Пышную грудь певицы прикрывает накидка, которая все время норовит сползти, а Кароль поправляет ее рукой. Образ Тина дополнила светлой широкополой  шляпой. Клип получился нежным и невероятно сексуальным.

По замыслу режиссеров, Тина Кароль показала всю свою женскую нежность. 

Мое одиночество – это мое вдохновение, – пояснила концепцию клипа сама Тина Кароль.

Ранее мы писали, что дерзкая Тина Кароль покорила Сеть.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, клип, сексуальный образ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir) net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь