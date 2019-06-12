Екатерина Кухар покорила Сеть нежным свадебным фото

Прима-балерина Екатерина Кухар показала снимок из свадебной фотосессии для известного глянца.

В конце прошлого года в Сиетле, США, состоялась свадьба известной украинской балерины Екатерины Кухар и ее партнера Александра Стоянова.

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Об тайном бракосочетании поклонники пары узнали только 28 марта 2019 года после интервью пары для популярного глянца “Viva!“. Теперь супруги готовятся к пышной свадьбе в Украине.

На своей странице в Instagram прима балерина решила поделиться любимым снимком из фотосессии для журнала. На снимке Екатерина и Александр позируют в роскошных свадебных нарядах.

В подписи к нежному снимку артистка поблагодарила фотографа Виталия Руденко за невероятный кадр, а также поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им этот свадебный наряд.

“То ли ангелы нежны, то ли без жалости... Сделать девушку счастливой может красивое платье, дорогая обувь, прическа и макияж.... и конечно же мужчина. А когда все звёзды сошлись, то необходим фотограф, который все это зафиксирует в памяти! Спасибо @rudenko_vitalii за невероятные фото, которые хочется пересматривать бесконечно. P.S. А как вам это платье?!)“, - написала Екатерина Кухар.

Поклонники принялись засыпать комплиментами новую фотографию пары.

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“Очень красивые и нежные !!Катюша, платье вообще..... Одним словом , Вы Прекрасны!!!“, “Очень красивое, нежное, парящее“, “Богиня, нимфа!!!“, “Фото блеск!!! Платье шикарное!!!“, “Оно как на вас пошито было! Шикарное!“, “Великолепное фото. Утонченность, гармония...“, “Дуже красиве плаття! ви в ньому така ніжна“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Екатерина Кухар опубликовала серию снимком в совершенно разных свадебных платьях.