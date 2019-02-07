Премьер балета признался, что Екатерина покорила его с первого взгляда.

Александр Стоянов рассказал, когда влюбился в Екатерину Кухар instagram.com/stoianov_aleksandr

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Премьер Нацоперы Украины 32-летний артист балета Александр Стоянов признался, что влюбился в свою избранницу и коллегу по сцене Екатерину Кухар практически с первого взгляда. Как зародились отношения звезд Стоянов рассказал в интервью “Ранок з Інтером“. Много лет назад Александр приехал в Киев из Ялты, а после окончания хореографического училища его приняли в труппу Национальной оперы Украины. Здесь он и встретил Екатерину Кухар. Александр признается, что сразу же проникся сильным чувством, но сама прима к его ухаживаниям долгое время относилась прохладно.

Когда я пришел в театр и увидел ее, стоящую напротив у параллельного станка для солистов, в голове все перекрутилось, – рассказывает Стоянов. – Это была любовь не то чтобы с первого взгляда…. Это было влечение, которое переросло в ту любовь, которая есть сейчас. Я ее долго добивался.

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История любви Александра и Екатерины началась с постановки “Щелкунчик”, в которой они танцевали в паре. Кухар и Стоянов вместе уже 10 лет - и в ближайшее время сыграют свадьбу. Недавно пара расписалась в США, но их союз не считается действительным в Украине.

В конце прошлого года на гастролях в США мы разговаривали с нашей подругой-режиссером и рассказали, что до сих пор не расписаны, – рассказал Александр. – Нам предложили сделать это в США. Мы поехали в суд, там подписали бумаги. А после крайнего нашего спектакля “Щелкунчик” мы с Катей зашли в раздевалку, а там – все завешено лампочками, фонариками, стояло шампанское, бокалы для молодоженов, мне купили бабочку, Кате – фату. Мы вышли на поклон к зрителям и уже на сцене обменялись кольцами. Правда, этот брак действителен только на территории Соединенных Штатов. В Украине мы обвенчались, осталось еще расписаться. Мы очень хотим сделать свадьбу осенью, но из-за плотного графика не определились с датой.

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