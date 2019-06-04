"Очень красивая невеста": Екатерина Кухар примеряла свадебные платья

Прима-балерина Екатерина Кухар готовится к пышной свадебной церемонии.

В декабре прошлого года известная украинская балерина Екатерина Кухар вышла замуж за своего партнера Александра Стоянова после 10 лет отношений. Их свадьба состоялась в Сиетле, США.

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А теперь супруги решили устроить пышную церемонию бракосочетания в Украине. Подготовку к этому событию Екатерина начала с выбора свадебного наряда.

На своей странице в Instagram прима балерина опубликовала серию снимком в совершенно разных подвенечных платьях. Так, на первом снимке Кухар запечатлена в бежевом платье с белым кружевом. А на втором кадре звезда появилась в платье-рыбке. Также звезда примеряла белое пышное платье с длинной фатой, короткое платье и брючный белый костюм со шлейфом.

“А какое свадебное платье выбрали бы вы...? Согласны ли вы с @kosadcha, @vladyama_official и @andre_tan_official , что 5-ый наряд самый лучший?) Жду ваши ответы в комментариях“, - обратилась к подписчикам Екатерина Кухар.

Подписчики активно принялись делиться модными советами по поводу выбора свадебного наряда.

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“В 5-м вам хорошо. Но это не свадебное платье“, “5, раскрывает ваш характер, настоящий лебедь, и не только белый“, “1 образ вам більш підходить. Бежевий цвет вам більше підходить ніж білий. Ви будите ДУЖЕ гарною нареченою, не можу дочекатись того моменту“,“Почему бы не 2: первое и пятое. Так многие сейчас делают. Два разных образа в которых Вы роскошны“, “Очень красивые все, но первое, как по мне, самое обалденное!!!“,“3 смотрится очень красиво и нежно, как и подобает для этого важного и романтичного события в жизни. Вроде бы и просто, но вместе с тем со вкусом. Вы в нем, как куколка)“, “3 платье шикарное я себе на свадьбу выбрала похожее очень очень красиво на фигуре сидит))“, - пишут фанаты Кухар.

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала, без чего не может жить.