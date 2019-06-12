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Украинский модельер Андре Тан похвастался красавицей-супругой

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Знаменитость пригласил собственную жену на свидание.

Украинский модельер Андре Тан похвастался красавицей-супругой
Украинский модельер Андре Тан похвастался красавицей-супругой
instagram.com/andre_tan_official

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Известный украинский модельер Андре Тан, который недавно создал коллекцию свадебных платьев - сам не чужд романтики. В Инстаграм Андре опубликовал фото со своей женой, отметив, что пригласил ее на свидание. На фото пара запечатлена за столиком в ресторане, на котором лежит нежный букетик цветов.

Пригласил жену на свидание, - так и написал модельер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пригласил жену на свидание @alina_kharechko

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

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Фото вызвало бурную реакцию подписчиков, некоторые фолловеры уточнили, или пара ждет малыша.

  • У вас будет пополнение в семье? Так светятся в ожидании счастья!
  • Ух ты! Красивая пара-это не то! Вы смотритесь как одно целое!!!❤️
  • оу, ви романтик🌹 це добре, що дружина не обділена увагою, бо роботи у вас багато 😉 ваша дружина гарна 🌸 ви гарна 👫 пара 💝 Будьте щасливі 💕
  • Така красива дружина, а Ви її приховуєте
  • Очень даже ми...ми....ми. Красивая пара. Счастья вам 🙂
  • Глядя на вас слезы прошибают! Вы замечательная пара! Сразу видно люди счастливы! - написали в Сети.

С предпринимателем Алиной Харечко модельер в браке с 2012-го - и, как видим, пара светится любовью и счастьем.

Ранее мы писали, что Билык и Коляденко задумали нечто особенное.

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Теги: Андре Тан, жены звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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