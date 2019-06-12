Украинский модельер Андре Тан похвастался красавицей-супругой
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Известный украинский модельер Андре Тан, который недавно создал коллекцию свадебных платьев - сам не чужд романтики. В Инстаграм Андре опубликовал фото со своей женой, отметив, что пригласил ее на свидание. На фото пара запечатлена за столиком в ресторане, на котором лежит нежный букетик цветов.
Пригласил жену на свидание, - так и написал модельер.
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Фото вызвало бурную реакцию подписчиков, некоторые фолловеры уточнили, или пара ждет малыша.
- У вас будет пополнение в семье? Так светятся в ожидании счастья!
- Ух ты! Красивая пара-это не то! Вы смотритесь как одно целое!!!❤️
- оу, ви романтик🌹 це добре, що дружина не обділена увагою, бо роботи у вас багато 😉 ваша дружина гарна 🌸 ви гарна 👫 пара 💝 Будьте щасливі 💕
- Така красива дружина, а Ви її приховуєте
- Очень даже ми...ми....ми. Красивая пара. Счастья вам 🙂
- Глядя на вас слезы прошибают! Вы замечательная пара! Сразу видно люди счастливы! - написали в Сети.
С предпринимателем Алиной Харечко модельер в браке с 2012-го - и, как видим, пара светится любовью и счастьем.
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