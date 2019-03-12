Певица Злата Огневич выложила снимок в дизайнерском свадебном платье из новой коллекции Андре Тана.

"Муза дизайнеров": Злата Огневич позировала в роскошном свадебном платье instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич позировала в роскошном свадебном платьем из новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана. Снимок Огневич выложила в Инстаграм.

Друзі, ділюся з Вами нашим творчим проектом! Відомий український дизайнер Андре Тан @andre_tan_official розробив особливу колекцію весільних суконь для відомого весільного бренду IRYNA KOTAPSKA @iryna_kotapska_official .

Це були дивовижні зйомки і досвід! А мені приємно стати Музою дизайнерів ♥️ - написала Огневич.

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До этого автор коллекции Андре Тан рассказал, что вдохновило его создать роскошные свадебные платья. Тан подчеркнул, что проделал долгий путь к созданию такой одежды.

Женщина это чудо и волшебство .... она это весь мир .... она обладает магией рождения детей .....с неё все начинается !!! В моей жизни женщина играет главную роль и я допущен Всевышним служить женщинам и подчеркивать их красоту .....Я долго к этому шёл и наконец готов вам представить коллекцию свадебных платьев, - написал дизайнер.

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