"Муза дизайнеров": Злата Огневич позировала в роскошном свадебном платье
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Певица Злата Огневич позировала в роскошном свадебном платьем из новой коллекции украинского дизайнера Андре Тана. Снимок Огневич выложила в Инстаграм.
Друзі, ділюся з Вами нашим творчим проектом! Відомий український дизайнер Андре Тан @andre_tan_official розробив особливу колекцію весільних суконь для відомого весільного бренду IRYNA KOTAPSKA @iryna_kotapska_official .
Це були дивовижні зйомки і досвід! А мені приємно стати Музою дизайнерів ♥️ - написала Огневич.
Друзі, ділюся з Вами нашим творчим проектом! . Відомий український дизайнер Андре Тан @andre_tan_official розробив особливу колекцію весільних суконь для відомого весільного бренду IRYNA KOTAPSKA @iryna_kotapska_official . Це були дивовижні зйомки і досвід! А мені приємно стати Музою дизайнерів ♥️ . 📸 SHOOT by SONIA PLAKIDYUK aka @moi_sofism . #andretan #irynakotapska #soniapkakidyuk #zlataognevich #златаогневич #ukrainiansinger #музика #wedding #weddingdress #singer #music #ukraine #kyiv #київ #україна #eveningdresses #fashion #bride #bridetobe #bridestory #whitedress
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До этого автор коллекции Андре Тан рассказал, что вдохновило его создать роскошные свадебные платья. Тан подчеркнул, что проделал долгий путь к созданию такой одежды.
Женщина это чудо и волшебство .... она это весь мир .... она обладает магией рождения детей .....с неё все начинается !!! В моей жизни женщина играет главную роль и я допущен Всевышним служить женщинам и подчеркивать их красоту .....Я долго к этому шёл и наконец готов вам представить коллекцию свадебных платьев, - написал дизайнер.
Женщина это чудо и волшебство .... она это весь мир .... она обладает магией рождения детей .....с неё все начинается !!! В моей жизни женщина играет главную роль и я допущен Всевышним служить женщинам и подчеркивать их красоту .....Я долго к этому шёл и наконец готов вам представить коллекцию свадебных платье @iryna_kotapska_official by #andretan !!! Жду завтра всех завтра на вечеринке в @voguecafekiev в честь запуска новой линии #андретан @annabutkevychofficial @ivannaonufriichuk @zlata.ognevich
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