Артисты намекнули на участие в политической гонке.

"Решили пофантазировать": Билык с Коляденко удивиди неожиданным заявлением instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык снова засветилась в компании своего экс-супруга шоумена Дмитрия Коляденко, который недавно сделал ей предложение руки и сердца. На этот раз “яркая парочка“ озадачила своих подписчиков в Инстаграм неожиданным опросом. Ирина Билык уточнила у фолловеров, как, по их мнению, должна будет называться их с Коляденко политическая сила.

Мы вот с Димой решили пофантазировать, а как бы могла называться наша политическая партия?

Хотим услышать ваши версии!

Автора самого оригинального названия ждёт от нас приз! - написала артистка.

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Поклонники высказали множество предположений, включая КОЛІР (КОЛяденкоІРа), Партiя “Диван з вiкна“😆, Так просто, “Не такая как все и Человек-чемодан, ДіЛИК😁🤘.

“Ирко“ - Ирина , Коляденко! Я бы проголосовала - написали в Сети.

Вакарчук в политику, Притула, Поплавский..теперь Билык и Коляденко😕🙄кто же петь будет 😱😱😱 в Раде теперь будут концерты - прокомментировали подписчики.

Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко объяснил, почему сделал предложение Билык.