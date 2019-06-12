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"Решили пофантазировать": Билык с Коляденко удивиди неожиданным заявлением

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Артисты намекнули на участие в политической гонке.

"Решили пофантазировать": Билык с Коляденко удивиди неожиданным заявлением
instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык снова засветилась в компании своего экс-супруга шоумена Дмитрия Коляденко, который недавно сделал ей предложение руки и сердца. На этот раз “яркая парочка“ озадачила своих подписчиков в Инстаграм неожиданным опросом. Ирина Билык уточнила у фолловеров, как, по их мнению, должна будет называться их с Коляденко политическая сила. 

Мы вот с Димой решили пофантазировать, а как бы могла называться наша политическая партия?
Хотим услышать ваши версии!
Автора самого оригинального названия ждёт от нас приз! - написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы вот с Димой решили пофантазировать, а как бы могла называться наша политическая партия? Хотим услышать ваши версии! Автора самого оригинального названия ждёт от нас приз! ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #irinabilyk #irynabilyk #иринабилык #димаколяденко #политическаяпартия #нетипичнаяполитика #политикадня #политическийюмор #политикасегодня #актуальнаяполитика

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

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Поклонники высказали множество предположений, включая  КОЛІР (КОЛяденкоІРа), Партiя “Диван з вiкна“😆, Так просто, “Не такая как все и Человек-чемодан, ДіЛИК😁🤘.

“Ирко“ - Ирина , Коляденко! Я бы проголосовала - написали в Сети.

Вакарчук в политику, Притула, Поплавский..теперь Билык и Коляденко😕🙄кто же петь будет 😱😱😱 в Раде теперь будут концерты - прокомментировали подписчики.

Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко объяснил, почему сделал предложение Билык.

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Теги: Дмитрий Коляденко, Ирина Билык, звезды в политике
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.06.2019, 10:49
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гость
что тут фантазировать- ДиБилык
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