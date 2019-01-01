Андре Тан рассказал, как определить тренды будущего сезона

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Ведущая шоу “Без краватки“ на НЛО TV Иванна Онуфрийчук узнала у популярного украинского дизайнера Андре Тана о современных модных тенденциях и трендах будущего сезона.

Во-вторых, всегда нужно смотреть, что выходит на больших экранах . Например, как только вышел фильм “Пираты Карибского моря“, сразу Александр Макквин и Жан-Поль Готье сделали коллекцию, посвященную пиратам. Еще политика и экономика – весомые аргументы в фешн-индустрии. Вот почему сейчас в моде вещи oversize? Сейчас период лоукост, когда все любят экономить. Поэтому, используя oversize, можно передавать вещи из поколения в поколение.

Еще сегодня очень сильно развит e-commercial – покупка одежды через интернет. А в интернете очень сложно угадать, будет ли на тебе идеально сидеть какая-то вещь. Поэтому дизайнеры придумали вещи oversize – поела и не видно“.

По словам Андре Тана, тренды можно спрогнозировать, смотря на коллекции основных дизайнеров в мире моды.

“Еще модные тренды можно спрогнозировать, если смотреть на определяющих дизайнеров – их не так много. Это Миучча Прада, Comme des Garcons – известный японский бренд. Также это Риккардо Тиши, который показал на неделе моды в Лондоне свою первую коллекцию для Burberry. Вот на этот список дизайнеров всегда нужно смотреть, чтобы понимать – что нового они придумали.

Глобально, через 20 лет, останутся только старейшие французские дома: Dior, Chanel, Louis Vuitton, история которых насчитывает более ста лет. И еще останутся только Zara, H&M и все, кто плюс-минус в этой ценовой политике. Такие бренды, как Dolce&Gabbana исчезнут через 20 лет.

Потому что глобальный тренд во всем мире – это не одежда. Глобальный мировой тренд – это эмоции. Для нас, тех, кто рожден в 1980-х годах, очень важно во что мы одеты. Если мы одеты плохо, то мы себя неважно чувствуем. А для “поколения нулевых“ все равно во что они одеты – хоть в одежду из секонд-хенда. Для нового поколения – это глобальный новый тренд. Хотя для меня, как для дизайнера – это страшно (смеется)“.