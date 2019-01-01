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Андре Тан рассказал, почему у каждой девушки должна быть трендовая пижама

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Украинский дизайнер рассказал, почему пижамы вытесняют из шкафа вечерние платья.
Андре Тан рассказал, почему у каждой девушки должна быть трендовая пижама
Андре Тан рассказал, почему у каждой девушки должна быть трендовая пижама
пресс-служба

Жена Андре Тана создала коллекцию одежды для дома. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ рассмотрели модные костюмы и цены на них, а также узнали, почему пижамы вытесняют из шкафа вечерние платья.

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Голливудские звезды уже давно выходят в свет в таких нарядах. В чем же секрет популярности пижам? И почему так долго держится мода на эту одежду? Жена Андре Тана – Алина Харечко на собственном примере демонстрирует, что разница между вечерней одеждой и пижамой не так уж велика. Женщина признается – это ее любимая одежда!

“Для меня большой стресс быть на разных вечеринках, поэтому пижама – это точно про меня“, – поделилась Алина Харечко в программе “Ранок з Україною“.

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Вот и звездная гостья на открытии модного бутика Алины – Гайтана, которая в последнее время ходит на светские мероприятия вместе с маленькой дочкой Николь, признается, что будет не против иметь модный костюм.

“Пижамы – это очень круто! Особенно брючные, потому что у нас дома лестница. Вообще, дома я предпочитаю носить африканские балахоны, но понимаю, что в них с трудом успеваю следить за своей Николь“, – рассказала Гайтана в эфире канала “Україна“.

Андре Тан, который вместе с женой создал коллекцию, объясняет, почему модники носят пижамы и дома, и на улице.

“Все больше и больше людей благодаря Интернету работают дома, и, соответственно, офис у них находится там. Если раньше мы ходили дома в каких-то растянутых футболках, то сейчас – это табу. Раньше надо было наряжаться в офис, сейчас – дома надо быть красивым“, – комментирует тренд Андре Тан в эфире “Ранку з Україною“.

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В пижамной коллекции представлено двадцать три модели: платья, комбинезоны и костюмы. Сейчас можно приобрести только женскую одежду, но до открытия магазина модной пижамой обзавелся и сам Андре Тан. Цены же на них стартуют от полутора тысяч гривен. За эту сумму вы сможете приобрести рубашку. Самые дорогие комплекты из коллекции стоят четыре тысячи гривен.

Напомним, ранее Андре Тан рассказал о самом модном наряде этого лета.

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Теги: Андре Тан, пижама, мода 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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