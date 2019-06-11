"Красотка из девяностых": Надя Дорофеева восхитила ретро-образом

Участница группы "Время и Стекло" похвасталась новым стильным луком.

Популярная украинская исполнительница, солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева обожает демонстрировать в соцсети различные модные образы. К тому же артистка часто хвастается нарядами собственного бренда под названием “It’s my DoDo“.

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На днях на своей странице в Instagram Надя опубликовала видео, на котором запечатлена в стильном луке. В коротком ролике звезда появилась в джинсовой куртке. Ее волосы собраны в высокий хвостик. На лице Дорофеевой яркий макияж с блестками. Также певица дополнила свой ретро-образ огромными серьгами.

Поклонники остались в восторге от новой публикации звезды и принялись активно комментировать фото.

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“Красотка из девяностых“, “Что за красота слепит мои глаза?“, “Такая хрупкая малышка, в которой столько добра, сил и любви“, “Шикарный образ, Надюш. Тебе очень идет)))“, “Ты просто неземная“, “Очень дерзкая“, “Ты - творение ангела“, “Прекрасно выглядишь“, - пишут фанаты Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике.