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"Красотка из девяностых": Надя Дорофеева восхитила ретро-образом

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Участница группы "Время и Стекло" похвасталась новым стильным луком.
"Красотка из девяностых": Надя Дорофеева восхитила ретро-образом
"Красотка из девяностых": Надя Дорофеева восхитила ретро-образом
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева обожает демонстрировать в соцсети различные модные образы. К тому же артистка часто хвастается нарядами собственного бренда под названием “It’s my DoDo“.

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На днях на своей странице в Instagram Надя опубликовала видео, на котором запечатлена в стильном луке. В коротком ролике звезда появилась в джинсовой куртке. Ее волосы собраны в высокий хвостик. На лице Дорофеевой яркий макияж с блестками. Также певица дополнила свой ретро-образ огромными серьгами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fashion vibes

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Поклонники остались в восторге от новой публикации звезды и принялись активно комментировать фото. 

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“Красотка из девяностых“, “Что за красота слепит мои глаза?“, “Такая хрупкая малышка, в которой столько добра, сил и любви“, “Шикарный образ, Надюш.  Тебе очень идет)))“, “Ты просто неземная“, “Очень дерзкая“, “Ты - творение ангела“, “Прекрасно выглядишь“, - пишут фанаты Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: ivona.bigmir.net

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