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"Вау, красотка": Надя Дорофеева похвасталась новым образом

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Участница группы "Время и Стекло" засветилась в новом наряде.
"Вау, красотка": Надя Дорофеева похвасталась новым образом
"Вау, красотка": Надя Дорофеева похвасталась новым образом
instagram.com/nadyadorofeeva

Участница популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева часто радует фанов новыми снимками в различных ярких нарядах.

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Так, недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в непривычном образе. На свежем кадре звезда позировала в серой кофте оверсайз с текстовым принтом и впестрой кепке. Свой образ Надя дополнила оригинальным макияжем.

В подписи к фото певица поинтересовалась у подписчиков, влог на какую тему они бы хотели посмотреть.

“Фото для привлечения внимания) Ребята, какой влог от меня ждёте?  Ай нид ёр хэлп! И не забудьте, если вдруг не видели, посмотреть “гастрольный выпуск“, - написала Дорофеева.

Подписчики принялись активно делиться в комментариях идеями для нового выпуска влога.

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“Домашний влог, как вы отдыхаете с Вовой и друзьями.“,“Сними обычный день из жизни) будет интересно“, “Вау, красотка“, “Почему бы не пранки?“, “С концертов или с голоса дети“, “Надя, давай больше жизни....“, “До невозможности красивая!“, “Глаза какие красивые!“, “Великолепная“, “Было бы прикольно увидеть на твоём канале челендж или пранк!“, - написали поклонники Дорофеевой.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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