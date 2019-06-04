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"Огонь!": Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике

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Солистка группы "Время и Стекло" похвасталась новой фотосессией.
Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике
Надя Дорофеева показала эффектный кадр в купальнике
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, участница популярного музыкального коллектива “Время и Стекло“ похвасталась съемками в новой откровенной фотосессии.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала горячий кадр, сделанный во новой съемки на Русановском канале. На фото Надя позирует в красном купальнике, сидя на носу лодки. При этом лица исполнительницы не видно за волосами. 

“Киев. Лето. Съемка“, - лаконично подписала свежий кадр Надя Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киев. Лето. Съемка .

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Подписчики знаменитости оставили множество восторженных отзывов под публикацией.

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“Я вижу опасность и это прекрасно“, “Шикарная. Невероятная. Бомбезная. Сексуальная“, “А фигурка просто вауууу))) Каждая девочка хочет себе такую фигуру как у тебя“, “Божеее. Богиня“, “Сочная“, “Огонь огонь и ещё раз огонь“, “Какая ты красивая!!! Худышка!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Надя Дорофеева выложила фото в неожиданном образе.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: ivona.bigmir.net

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