"Нереальный образ": Надя Дорофеева покорила Сеть смелым нарядом

Украинская артистка показала фото с концерта MONATIK.

Солистка популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева часто делится в соцсети снимками в дерзких нарядах.

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Так, на днях артистка показала, в чем выступила на концерте MONATIK, который состоялся 1 июня на Олимпийском стадионе в Киеве. Дорофеева и MONATIK исполнили совместный трек “Глубоко“.

На своей странице в Instagram певица поделилась кадром, где она позирует в гримерке перед выходом на сцену. Для выступления звезда выбрала прозрачное платье-тунику, колготы в сетку и подвязку на ногу с камнями.

“Какая была сумасшедшая энергетика на Олимпийском! Фото за 5 минут до выхода... Такая серьезная. Отдельное спасибо за мой костюм невероятному Ивану Фролову“, - подписала снимок Надя Дорофеева.

Поклонники оценили эффектный наряд звезды и засыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией.

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“Костюм безууумно красивый, как и ты“, “Какая красавица. Выступили вчера нереально офигенно“, “Шикарная. Ну а ваш номер пустил очень много мурашек по телу. Вот, что бывает когда сходятся мегаталантливые люди“, “Очень красивый наряд“, “Вы опасны, и это безусловно“, “Сeкси-кошeчка“, “Каждое фото, достойно восхищения Вашей красоты“,“Нереальный образ. Нереальное выступление. Нереальные Вы!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева выложила фото в неожиданном образе.