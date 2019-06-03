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MARUV в леопардовом платье похвасталась длинными ногами

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Украинская артистка показала фото с выступления со своим балетом.
MARUV в леопардовом платье похвасталась длинными ногами
MARUV в леопардовом платье похвасталась длинными ногами
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская певица Анна Корсун, более известна под псевдонимом MARUV, порадовала поклонников новой публикацией в Сети.

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На своей странице в Instagram артистка разместила очередное соблазнительное фото, на котором позировала в компании своего балета. Танцовщицы и сама певица позировали в леопардовых обтягивающих платьях, колготах в сетку и туфлях на высоком каблуке. А парни из балета предстали в черных костюмах.

Отметим, что платье с огромным разрезом выгодно подчеркнуло длинные и стройные ноги MARUV. Также свой образ артистка дополнила черной шляпой и ярким макияжем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My band ❤️ Style by @yana_chaplygina

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Поклонники исполнительницы оставили множество восторженных отзывов под новым постом звезды.

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“Вы крутые. ваша пластика, гибкость, вы лучшие , ваша работа заслуживает больших оваций)“, “Какие же длинные ноги“, “Шикарная банда, крутые образы. Maruv ты one love“, “MARUV я тебя люблю! Мы с братом просто балдеем от твоих треков“, “Кошечки“, “Мару вы просто космос, ваша энергия это что-то, море энергии и позитива отдаете зрителю. Команда у вас крутая. Николаев любит вас. Ждем ещё с новыми хитами“,“Офигенная банда, и вы все просто обожаю“, - написали подписчики MARUV.

Напомним, ранее MARUV похвасталась фотосессией для известного глянца.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona.bigmir.net

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