MARUV взбудоражила Сеть жаркими кадрами с концерта

Украинская артистка показала фото с выступления в Казахстане.

Украинская певица Анна Корсун, более известна под псевдонимом MARUV порадовала поклонников новой порцией откровенных кадров.

Читай также: “Померялись длинными ногами“: MARUV показала совместный кадр с Поляковой

На своей странице в Instagram звезда показала несколько горячих снимков с недавнего концерта в ночном клубе Алматы, Казахстан.

На снимках исполнительница запечатлена на сцене в окружении танцовщиц в провокационных нарядах. Все девушки позируют в боди из облегающего черного гипюра и обуви на шпильках. На одном из фото MARUV лежит на сцене в объятьях девушки.

“Воспоминания из Алматы“, - подписала серию кадров украинская певица.

Подписчики MARUV принялись активно обсуждать ее новую публикацию.

Читай также: MARUV перепела известные хиты Рианны и Бейонсе - видео

“У тебя действительно есть супер способности влюблять в себя даже девушек“, “Эстетика просто зашкаливает! Богиня снизошла с небес на нашу грешную Землю“, “Был офигенный концерт, но часа очень мало“, “Великолепные, и вам так классно с этой прической, супер!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее MARUV похвасталась фотосессией для известного глянца.