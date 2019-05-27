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MARUV взбудоражила Сеть жаркими кадрами с концерта

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Украинская артистка показала фото с выступления в Казахстане.
MARUV взбудоражила Сеть жаркими кадрами с концерта
MARUV взбудоражила Сеть жаркими кадрами с концерта
instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, более известна под псевдонимом MARUV порадовала поклонников новой порцией откровенных кадров.

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На своей странице в Instagram звезда показала несколько горячих снимков с недавнего концерта в ночном клубе Алматы, Казахстан. 

На снимках исполнительница запечатлена на сцене в окружении танцовщиц в провокационных нарядах. Все девушки позируют в боди из облегающего черного гипюра и обуви на шпильках. На одном из фото MARUV лежит на сцене в объятьях девушки.

“Воспоминания из Алматы“, - подписала серию кадров украинская певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memories from Almaty 🥰

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Подписчики MARUV принялись активно обсуждать ее новую публикацию. 

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“У тебя действительно есть супер способности влюблять в себя даже девушек“, “Эстетика просто зашкаливает! Богиня снизошла с небес на нашу грешную Землю“, “Был офигенный концерт, но часа очень мало“, “Великолепные, и вам так классно с этой прической, супер!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее MARUV похвасталась фотосессией для известного глянца.

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Теги: MARUV
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Источник: ivona.bigmir.net

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