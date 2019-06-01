Счастливое семейство: президент Зеленский опубликовал фото с детьми

Владимир Зеленский впервые показал своих детей.

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В День защиты детей, который отмечается 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со своей семьей. Глава государства впервые показал свою дочь и сына в сети.

Так, в Instagram президента появилось фото, на котором запечатлены Владимир, его жена Елена, дочь Александра и сын Кирилл. Примечательно, что лица Владимира и его младшего сына разрисованы специальной краской.

Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться, - подписал фотографию Зеленский.

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Такими же снимками на своей странице поделилась супруга президента, которая недавно завела Instagram.

Дорогие взрослые, давайте будем говорить об этом не только сегодня, но каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке. Давайте помнить, что дети – это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство. Ведь счастливые взрослые вырастают из счастливых детей, - написала жена Владимира Зеленского.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский с женой Еленой украсил обложку популярного глянца.