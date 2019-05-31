День защиты детей: поздравления украинских звезд

Представители украинского шоу-бизнеса присоединились к празднованию Дня защиты детей.

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В субботу, 1 июня, отмечается Международный день детей. Сегодня украинские звезды присоединились к празднованию дня защиты прав ребенка и трогательно поздравили всех ребятишек с этим важным праздником.

Джамала

Что для меня любовь к ребенку? Я люблю своего сына, но я хочу, чтобы он был просто счастливым ребенком. Мне кажется, что любовь проявляется в душевном тепле, принятии, трепетности. В этих чувствах больше любви чем в облачении в натуральную одежду, использовании только природных масел. Часто можно услышать осуждение “вы помазали ребенка каким-то не тем кремом“, “вы дали ребенку колбаску, а надо есть брокколи“. Строгое соблюдение и навязывание каких-то правил совсем не для меня. Нежность – вот, что я чувствую, - написала певица.

Святослав Вакарчук

Поздравляю всех с Днем защиты детей! Ради них стараемся больше, - подписал селфи вокалист “Океана Ельзи“.

Оля Фреймут

Воспитывать детей не умею. Моя педагогика - любить их и всегда быть для них безопасным местом ... Мы с семьей начали лето). С Днем защиты детей Вас и с Первым днем ​​лета, - написала в публикации телеведущая.

Маша Ефросинина

Много слов писать не буду!!! Давайте прямо сейчас зацелуем тех, кого любим БЕЗУСЛОВНО, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ и НАВСЕГДА, - высказалась Маша Ефросинина.

Катя Осадчая

Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав... Это громкие слова, не бывает чужих детей, но если задуматься, это так и есть. Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте об этом помнить каждый день, пусть каждый будет день ребенка, - считает телеведущая Катя Осадчая.

Оля Полякова

Дорогие наши дети! Самое главное для любой матери знать, что ее дети защищены и в безопасности, - подписала фотографии дочерей певица Оля Полякова.

Ранее мы публиковали поздравления с Международным днем защиты детей.