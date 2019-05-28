Владимир Зеленский с женой Еленой украсил обложку популярного глянца

Владимир Зеленский и Елена Зеленская впервые появились на обложке журнала в статусе президента Украины и первой леди.

Шестой президент Украины, бывший руководитель Студии “Квартал-95“ Владимир Зеленский и его супруга Елена впервые появились на обложке известного журнала в новом статусе. Пара украсила новый номер журнала “Viva!“.

Читай также: Костюм Елены Зеленской создан в единственном экземпляре - дизайнер

На обложке майского выпуска разместили один из снимков, сделанных во время инаугурации Зеленского 20 мая. Елена позирует в белом костюме с оригинальным пиджаком-пелериной, а новоизбранный президент запечатлен в темно-синем костюме.

Также на страницах журнала читатели смогут увидеть эксклюзивные фото президентской четы, снятые для "Viva!" в разные годы.

Читай также: “Самые красивые“ и скандал: Как звезды поздравили Зеленского с инаугурацией

Отметим, что номер посвящен первой леди Украины. В новом выпуске расскажут о ее секретах успеха и о знакомстве с будущим президентом.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская создала аккаунт в Instagram.