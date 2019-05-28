Владимир Зеленский с женой Еленой украсил обложку популярного глянца
Шестой президент Украины, бывший руководитель Студии “Квартал-95“ Владимир Зеленский и его супруга Елена впервые появились на обложке известного журнала в новом статусе. Пара украсила новый номер журнала “Viva!“.
Читай также: Костюм Елены Зеленской создан в единственном экземпляре - дизайнер
На обложке майского выпуска разместили один из снимков, сделанных во время инаугурации Зеленского 20 мая. Елена позирует в белом костюме с оригинальным пиджаком-пелериной, а новоизбранный президент запечатлен в темно-синем костюме.
Елена для Владимира стала любовью с первого взгляда, а вот девушка не сразу поняла, что он «тот единственный». Но Зеленский не отступал... Сегодня в продажу выходит новый выпуск лучшего журнала страны об известных людях. На обложке – пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами. Елена и Владимир Зеленские в журнале Viva! Не пропустите 😉 #владимирзеленский #еленазеленская #президентукраины2019 #свежаяпресса
Также на страницах журнала читатели смогут увидеть эксклюзивные фото президентской четы, снятые для "Viva!" в разные годы.
Читай также: “Самые красивые“ и скандал: Как звезды поздравили Зеленского с инаугурацией
Отметим, что номер посвящен первой леди Украины. В новом выпуске расскажут о ее секретах успеха и о знакомстве с будущим президентом.
Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская создала аккаунт в Instagram.
Полная версия правил