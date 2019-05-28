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Владимир Зеленский с женой Еленой украсил обложку популярного глянца

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Владимир Зеленский и Елена Зеленская впервые появились на обложке журнала в статусе президента Украины и первой леди.
Владимир Зеленский с женой Еленой украсил обложку популярного глянца
Владимир Зеленский с женой Еленой украсил обложку популярного глянца
instagram.com/olenazelenska_official

Шестой президент Украины, бывший руководитель Студии “Квартал-95“ Владимир Зеленский и его супруга Елена впервые появились на обложке известного журнала в новом статусе. Пара украсила новый номер журнала “Viva!“.

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На обложке майского выпуска разместили один из снимков, сделанных во время инаугурации Зеленского 20 мая. Елена позирует в белом костюме с оригинальным пиджаком-пелериной, а новоизбранный президент запечатлен в  темно-синем костюме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена для Владимира стала любовью с первого взгляда, а вот девушка не сразу поняла, что он «тот единственный». Но Зеленский не отступал... Сегодня в продажу выходит новый выпуск лучшего журнала страны об известных людях. На обложке – пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами. Елена и Владимир Зеленские в журнале Viva! Не пропустите 😉 #владимирзеленский #еленазеленская #президентукраины2019 #свежаяпресса

Допис, поширений Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine)

Также на страницах журнала читатели смогут увидеть эксклюзивные фото президентской четы, снятые для "Viva!" в разные годы.

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Отметим, что номер посвящен первой леди Украины. В новом выпуске расскажут о ее секретах успеха и о знакомстве с будущим президентом.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская создала аккаунт в Instagram.

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Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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Источник: Viva.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.05.2019, 13:01
Оценка:  0
pусский
А второй президент России Владимир Путин вообще без жены, но лучше всех украшает глянцевые обложки! Неоднократно признан "Человеком года" по версии Таймс, ссал и ссыт на Буша, Обаму и Трампа, вот он - настоящий Президент, а не шут Зеленский со своей мымрой!
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