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Первая леди Украины Елена Зеленская создала аккаунт в Instagram

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Жена Владимира Зеленского завели страницу в Instagram в день инаугурации мужа.
Первая леди Украины Елена Зеленская создала аккаунт в Instagram
Первая леди Украины Елена Зеленская создала аккаунт в Instagram
instagram.com/olenazelenska_official

Жена шестого президента Украины Елена Зеленская создала страницу в соцсети Instagram. Первыми публикациями она поделилась в день инаугурации мужа Владимира Зеленского, которая состоялась в понедельник, 20 мая.

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В своем Instagram-аккаунте Елена уже разместила два совместные кадры с супругом, которые были сделаны перед заседанием Верховной Рады.

На них первая леди позирует в белом костюме с оригинальным пиджаком-пелериной, а новоизбранный президент запечатлен в  темно-синем костюме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Починаємо...

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Спустя 6 часов после первой публикации, страница Елены Зеленской уже собрала 165 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских звезд поздравили Зеленского с инаугурацией.

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский
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Источник: ivona.bigmir.net

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