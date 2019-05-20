Первая леди Украины Елена Зеленская создала аккаунт в Instagram

Жена Владимира Зеленского завели страницу в Instagram в день инаугурации мужа.

Жена шестого президента Украины Елена Зеленская создала страницу в соцсети Instagram. Первыми публикациями она поделилась в день инаугурации мужа Владимира Зеленского, которая состоялась в понедельник, 20 мая.

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В своем Instagram-аккаунте Елена уже разместила два совместные кадры с супругом, которые были сделаны перед заседанием Верховной Рады.

На них первая леди позирует в белом костюме с оригинальным пиджаком-пелериной, а новоизбранный президент запечатлен в темно-синем костюме.

Спустя 6 часов после первой публикации, страница Елены Зеленской уже собрала 165 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских звезд поздравили Зеленского с инаугурацией.