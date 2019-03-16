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Собрала всех бывших: Оля Полякова показала, как готовится к туру

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"Королева ночи" опубликовала видео с репетиций, на которых зажигает вместе с участниками шоу "Танці з зірками".
Собрала всех бывших: Оля Полякова показала, как готовится к туру
Собрала всех бывших: Оля Полякова показала, как готовится к туру
Instagram

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Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно порадовала выходом нового клипа "Лед тронулся", заинтриговала поклонников страстными танцами в компании двух известных мужчин. В своем Instagram поп-дива опубликовала короткие видео, на которых зажигает с хореографами Максимом Ежовым и Максимом Леоновым.

Я собрала всех бывших с проекта "Танцы со звездами": бывшего Леси Никитюк и Маши Ефросининой. Двух Максимов! И мы едем с ними к вам в тур!" - поделилась суперблондинка Полякова.

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Похоже, что подготовка к туру Оли Поляковой "Королева ночи" идет полным ходом.

Напомним, что ранее Полякова раскрыла секрет идеального брака.

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Теги: Оля Полякова, Максим Ежов, Максим Леонов, Танці з зірками
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