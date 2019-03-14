Олег Винник похвастался подарком от поклонниц

Певец показал снимок с концерта в Одессе.

Популярный украинский певец Олег Винник продолжает радовать фанаток новыми кадрами с концертного тура.

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8 марта артист выступил в Одессе. Но только спустя неделю Олег решил показать, какой подарок получил от одесских поклонниц.

На своей странице в Instagram Винник опубликовал кадр, на котором позирует с хоккейной клюшкой.

“Одеські подарунки від грайливих дівчат“, - лаконично подписал фото Олег Винник.

Напомним, ранее Олег Винник представил новый клип “Роксолана“.