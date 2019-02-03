Олег Винник во время экскурсии с журналистами по Берлину рассказал забавные истории из своей работы в Германии.

"Должен был вылезать из гроба": Олег Винник рассказал о роли, в которой ему отказали Пресс служба

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Популярный артист Олег Винник провел экскурсию Берлином для зрителей программы “Ранок з Україною“, которая выходит на канале “Украина“ по будням в 6:30. Певец показал театр, роль в котором принесла ему мировую славу, а в эксклюзивном интервью рассказал, в каком известном мюзикле ему так и не удалось сыграть, как он поддерживает физическую форму и почему не участвует в отборе на Евровидение.

Экскурсию по городу Олег Винник начал с театра “Дес Вестенс“, который называют немецким эквивалентом Бродвея. Именно здесь артист достиг большого успеха как исполнитель мюзиклов.

В этом театре в 2003-2004 годах я сыграл Жана Вальжана в мюзикле “Отверженные“. В этой роли я выходил на сцену 380 раз, – поделился Олег Винник.

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Сейчас в этом театре идет другой известный мюзикл “Танец Вампиров“. Как выяснилось, прослушивался на одну из ролей в нем и Олег.

Это очень популярный мюзикл о графе Крологе. Несколько раз я прослушивался на эту роль, но ни разу мне ее не дали. Видимо потому, что она не хорошая – там нужно было вылезать из гроба. Возможно, и хорошо, что режиссеры не хотели, чтобы я из гроба вылезал к людям, – шутит певец.

Артист также показал место, где он любит есть мороженое.

Скажу откровенно – я нигде в мире не ел лучшего мороженого, чем на Потсдамской площади в Берлине. Здесь есть абсолютно все его виды. Мое любимое – йогуртовое. Бомба! - сказал Винник.

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Дойдя до самого известного символа Германии – Бранденбургских ворот, за которыми раньше стояла Берлинская стена, разделявшая город пополам – Олег Винник признался, что рядом делает пробежки.

Также в блиц-интервью артист ответил на самые популярные вопросы от зрителей “Ранку з Україною“. Так, выяснилось, что кумир Олега Винника – это Бог, артист не участвует в отборе на Евровидение, потому что для него это неинтересно, и если бы он не стал певцом, то не был бы никем другим. А на вопрос, каким лучше быть – счастливым или красивым, Олег ответил: “Настоящим“.

Программа “Ранок з Україною“ с ведущими Лилией Ребрик, Григорием Германом, Сергеем Зениным и Светланой Катренко выходит по будням в 6:30 на канале «Украина».

Ранее мы писали, что Винник спел “Вовчицю“ по-немецки.