"Наконец я могу показать свои переживания": Олег Винник представил новый клип

Сегодня, 28 февраля на официальном YouTube-канале Олега Винника состоялся релиз клипа “Роксолана“.

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Тема, затронутая в видео, актуальна для украинцев разных поколений на протяжении многих лет.

“Проживая за границей, я наблюдал множество судеб девушек, женщин, которые и есть теми самыми “Роксоланами“, впрочем, как и я в свое время. Которые покидают Родину с целью заработать, сделать жизнь своих близких дома, в Украине, лучше. Мне больно, когда я думаю об этом. И, наконец, могу показать в клипе свои переживания. Надеюсь, это видео увидят люди, которые проводят свою жизнь за границей. Очень хочу, чтобы все мы, украинцы, оставались в своей стране, здесь совершали свое дело и здесь строили свою судьбу , - отмечает Олег Винник.