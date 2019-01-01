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"Наконец я могу показать свои переживания": Олег Винник представил новый клип

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Артист представил социальное видео на песню "Роксолана".
"Наконец я могу показать свои переживания": Олег Винник представил новый клип
"Наконец я могу показать свои переживания": Олег Винник представил новый клип
Пресс-служба

Сегодня, 28 февраля на официальном YouTube-канале Олега Винника состоялся релиз клипа “Роксолана“.

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Тема, затронутая в видео, актуальна для украинцев разных поколений на протяжении многих лет.

“Проживая за границей, я наблюдал множество судеб девушек, женщин, которые и есть теми самыми “Роксоланами“, впрочем, как и я в свое время. Которые покидают Родину с целью заработать, сделать  жизнь своих близких дома, в Украине, лучше. Мне больно, когда я думаю об этом. И, наконец, могу показать в клипе свои переживания. Надеюсь,  это видео увидят люди, которые проводят свою жизнь за границей. Очень хочу, чтобы все мы, украинцы, оставались в своей стране, здесь совершали свое дело и здесь строили свою судьбу , - отмечает Олег Винник.

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Ролик снимали в течение двух дней на 6-ти локациях. Перед зрителем разворачиваются три сюжетные линии: истории жены состоятельного иностранца, официантки, няни.

“В нашем клипе очень много эмоций, , с которой Винник снял уже не одно видео. Это эмоции женщин разного возраста, разного социального статуса, эмигрировавших  за границу в поисках “лучшей жизни“, - говорит режиссер Елена Винярская

В процессе съемок было  задействовано десять героев. Среди них – легенды театра и кино Ольга Сумская, Ада Роговцева, актриса Вера Кобзарь, директор оргкомитета “Мисс Украина Вселенная“ Анна Филимонова и другие.

Напомним, ранее Alyosha выпустила новый чувственный клип на песню “Горда“.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivona.bigmir.net

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