"Ти моя половина": Дима Коляденко признался в любви в новом клипе

Певец выпустил клип на песню "Ти моя половина", которую презентовал на День Святого Валентина.

Когда весна еще не полностью пришла в свои владения, ее решил подарить всем своим поклонникам певец и шоумен Дима Коляденко.

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Артист выпустил видеоклип на новый украиноязычный сингл “Ти моя половина”, который презентовал на День Всех Влюбленных, в качестве подарка всем слушателям и зрителям. Дима решил порадовать всех в марте и подарить настроение влюбленности.

Яркие образы в кадре меняются один за другим. Стильный и жизнерадостный Дима танцует и поет, заряжая зрителя своей энергией. В клип были интегрированы реальные комментарии поклонниц творчества Димы. Режиссура и монтаж, слова и музыка авторства Олега Жолтикова. Это его дебют в создании и производстве видео.

“Мне как Артисту приятно,что у меня в команде есть такие талантливые люди! Клип снимался в 3D, и эти эффекты сохранены, его можно смотреть без 3D очков! В новом видео “Ти моя половина“ много графики и меня! ) Смотрите и Пойте! И будьте Счастливы!“ - прокомментировал свою новую видеоработу Дима Коляденко.

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Эту, действительно, народную песню влюбленные могут петь другу другу и таким образом выражать свои чувства. Композиция и клип “Ти моя половина“ несут настроение весны и любви и созданы для искренних и чувственных признаний в любви друг другу.

Напомним, ранее Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню.